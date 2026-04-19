Phái đoàn Mỹ quay lại Pakistan; Ông Trump cáo buộc Iran vi phạm ngừng bắn; Tehran ‘sẵn sàng đối đầu đến hơi thở cuối cùng’ 19/04/2026 20:12

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Iran vi phạm ngừng bắn, cảnh báo 'sẽ làm điều cần làm'; Phái đoàn Mỹ lên đường tới Pakistan; Tehran tuyên bố sẵn sàng đối đầu đến hơi thở cuối cùng.

Tình hình Trung Đông tiếp tục xuất hiện nhiều diễn biến quan trọng.

Iran tuyên bố sẵn sàng đối đầu “đến hơi thở cuối cùng”

Ngày 19-4, Tư lệnh lục quân Iran - ông Amir Hatami tuyên bố các lực lượng vũ trang nước này sẽ “đối đầu kẻ thù đến hơi thở cuối cùng”, theo hãng tin Al Jazeera.

Ông Hatami khẳng định quân đội Iran sẽ tiếp tục bảo vệ “độc lập, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh trên bộ, trên không và trên biển”.

Theo ông, quân đội cùng các lực lượng vũ trang khác luôn trong trạng thái sẵn sàng đối phó “một cách dứt khoát” với các đối thủ, đồng thời không ngừng nâng cao năng lực quân sự.

Ông Hatami nhấn mạnh các lực lượng Iran được thúc đẩy bởi tinh thần hy sinh và “thánh chiến”, đồng thời cam kết “kiên định, không lay chuyển với nhiệm vụ được giao”.

“Các lực lượng của chúng tôi sẽ đối đầu kẻ thù đến hơi thở cuối cùng, luôn đặt tay trên cò súng, sẵn sàng chiến đấu và hy sinh” - ông Hatami nói.

Cùng ngày, Tướng Majid Mousavi - Tư lệnh Lực lượng Không gian thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết Iran hiện nâng cấp và bổ sung các bệ phóng tên lửa và UAV với tốc độ nhanh hơn so với trước khi bị Mỹ và Israel tấn công.

“Trong thời gian ngừng bắn, tốc độ chúng tôi nâng cấp và bổ sung các bệ phóng tên lửa và UAV còn nhanh hơn trước chiến tranh. Chúng tôi hiểu rằng đối phương không thể tạo ra điều kiện tương tự, buộc phải vận chuyển đạn dược từ bên kia thế giới với số lượng nhỏ giọt” - ông Mousavi cho biết thêm.

“Họ đã thua ở giai đoạn này của cuộc chiến. Họ đã mất eo biển, Lebanon và cả khu vực” - ông Mousavi nói.

Trước đó, ngày 18-4, Chủ tịch Quốc hội Iran - ông Mohammad Bagher Qalibaf cho biết Tehran đang theo đuổi các nỗ lực ngoại giao, đồng thời duy trì trạng thái sẵn sàng cho đối đầu quân sự.

Ông Qalibaf nhấn mạnh Iran không tin tưởng các đối thủ và luôn chuẩn bị đáp trả mọi leo thang, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Ông Qalibaf thừa nhận Iran không sở hữu sức mạnh quân sự tổng thể vượt trội so với Mỹ, song vẫn khẳng định Tehran xem mình là bên giành ưu thế xét trên diễn biến và kết quả đạt được.

Theo ông, Iran đã đạt được thành công cả “trên thực địa lẫn trên mặt trận ngoại giao”, đồng thời cảnh báo căng thẳng có thể leo thang bất cứ lúc nào. Ông cho biết các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp diễn song song với việc duy trì trạng thái sẵn sàng đầy đủ cho mọi kịch bản cần thiết.

Ông Trump cáo buộc Iran vi phạm ngừng bắn, cảnh báo tấn công

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19-4 cho biết các đại diện của Washington đang tới thủ đô Islamabad (Pakistan) để đàm phán với Iran, đồng thời cáo buộc Tehran vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tại eo biển Hormuz, đài CNN đưa tin.

“Iran đã nổ súng hôm qua tại eo biển Hormuz - một sự vi phạm hoàn toàn thỏa thuận ngừng bắn của chúng tôi! Nhiều phát bắn nhắm vào một tàu Pháp và một tàu chở hàng của Anh. Điều đó không ổn chút nào, đúng không? Các đại diện của tôi đang tới Islamabad, Pakistan. Họ sẽ có mặt vào tối mai để đàm phán” - ông Trump viết trên nền tảng Truth Social.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng các hành động của Iran tại tuyến hàng hải chiến lược này phản tác dụng.

“Iran gần đây tuyên bố đóng cửa eo biển, điều này thật kỳ lạ, bởi lệnh phong tỏa của chúng tôi đã khiến nó đóng lại. Họ đang vô tình giúp chúng tôi, trong khi chính họ mới là bên chịu thiệt, tới 500 triệu USD mỗi ngày! Mỹ không mất gì cả” - ông Trump nhấn mạnh.

Theo ông Trump, các tuyến vận tải biển đang thay đổi. “Hiện nhiều con tàu đang hướng tới Mỹ, như các bang Texas, Louisiana và Alaska để lấy hàng, nhờ công của IRGC - lực lượng luôn muốn tỏ ra là ‘kẻ cứng rắn’” - ông viết.

Tổng thống Mỹ cho biết Washington đã đưa ra một “thỏa thuận rất công bằng và hợp lý”, đồng thời cảnh báo mạnh mẽ nếu đàm phán thất bại.

“Chúng tôi đang đề xuất một thỏa thuận rất công bằng và hợp lý, và tôi hy vọng họ sẽ chấp nhận. Nếu không, Mỹ sẽ phá hủy toàn bộ các nhà máy điện và mọi cây cầu tại Iran. Không còn chuyện mềm mỏng nữa!” - ông Trump tuyên bố.

“Họ sẽ nhanh chóng phải xuống thang, và nếu không chấp nhận thỏa thuận, tôi sẵn sàng làm điều cần phải làm, điều lẽ ra các tổng thống Mỹ trước đây nên làm trong suốt 47 năm qua” - ông Trump nói thêm.

Iran chưa lên tiếng về thông tin trên.