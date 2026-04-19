Các nước vùng Vịnh ráo riết tìm cách làm đầy kho vũ khí sau 7 tuần chiến sự ở Iran 19/04/2026 14:00

(PLO)- Các nước vùng Vịnh gồm Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Qatar đang mở rộng phạm vi tìm kiếm nguồn cung vũ khí, từ các hệ thống của Hàn Quốc đến tên lửa giá rẻ của Anh.

Nguồn dự trữ phòng không của các nước vùng Vịnh đã bị suy yếu đáng kể sau thời gian chống trả các cuộc tấn công từ Iran, khi các nước này bị kéo vào cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran. Giờ đây, các đồng minh thân cận nhất của Mỹ trong khu vực, bao gồm một số khách hàng của các hệ thống vũ khí của Mỹ, đang tìm kiếm các hệ thống phòng thủ tên lửa thay thế, theo tờ The Wall Street Journal.

Sự gấp rút này cho thấy Mỹ và các quốc gia vùng Vịnh đã bị bất ngờ như thế nào trước mức độ các cuộc tấn công trả đũa của Iran và các máy bay không người lái (UAV) giá rẻ như Shahed đang tạo điều kiện cho các cuộc tấn công quy mô lớn.

Điều đó cũng phơi bày sự thiếu hụt năng lực của ngành công nghiệp vũ khí bất chấp sự gia tăng nhu cầu kể từ xung đột Nga-Ukraine bốn năm trước. Ngành công nghiệp vũ khí của Mỹ có thể mất đi các đơn đặt hàng tiềm năng từ vùng Vịnh.

Cột khói bốc lên từ một cuộc tấn công được cho là do Iran thực hiện tại khu công nghiệp Doha vào đầu tháng 3. Ảnh: AFP

Vấn đề là gì?

Các quốc gia vùng Vịnh và lực lượng Mỹ phần lớn dựa vào tên lửa đánh chặn đắt tiền để bắn hạ UAV của Iran. Điều này nhấn mạnh một sự thay đổi rộng hơn trong không chiến, trong đó các hệ thống rẻ hơn được triển khai với số lượng lớn có thể dần dần làm cạn kiệt nguồn cung cấp tên lửa phòng không tiên tiến.

"Mọi người bắt đầu tính toán. Điều đó đơn giản là không hợp lý về mặt kinh tế và cuối cùng mọi người cũng nhận ra điều đó" - ông Toru Tokushige, Giám đốc điều hành của Terra Drone (Nhật), nói với hãng tin Reuters.

Để so sánh, tên lửa đánh chặn Patriot phóng từ mặt đất có thể có giá khoảng 4 triệu USD mỗi chiếc, trong khi một UAV Shahed được ước tính có giá chỉ khoảng 20.000 USD.

Bên cạnh đó, vấn đề cốt lõi là sản xuất vũ khí của Mỹ không thể theo kịp. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiến hành thương vụ bán vũ khí trị giá 23 tỉ USD cho UAE, Kuwait và Jordan. Thỏa thuận này bao gồm các hệ thống phòng không, radar và tên lửa Patriot PAC-3 nhằm giúp các đồng minh phòng thủ trước các cuộc tấn công của Iran. Nhưng một số nguồn cung này sẽ mất nhiều năm mới được giao.

Gần 20 quốc gia sử dụng hệ thống Patriot, và nguồn cung đã bị cạn kiệt do chiến sự ở Ukraine. Thụy Sĩ tuần trước cho biết họ đang xem xét hủy bỏ đơn đặt hàng hệ thống Patriot do sự chậm trễ kéo dài. Nước này đã đặt mua 5 hệ thống vào năm 2022 nhưng Mỹ đã thông báo với họ vào năm ngoái rằng Washington đang ưu tiên lại hệ thống Patriot để hỗ trợ Ukraine.

Các nước vùng Vịnh tìm hướng đi mới

Saudi Arabia, Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang chuyển sang sử dụng các hệ thống phòng thủ tên lửa của Hàn Quốc, UAV của Ukraine và súng Gatling truyền thống của Mỹ.

Các nước này cũng đang tìm cách tận dụng các thiết bị mới từ các công ty khởi nghiệp, bao gồm Cambridge Aerospace của Anh. Anh cho biết tuần rồi rằng Cambridge Aerospace sẽ cung cấp cho các quốc gia vùng Vịnh các tên lửa nhỏ, giá rẻ được thiết kế để tiêu diệt UAV và các loại vũ khí khác.

Tên lửa phòng không LIG Nex1 Cheongung của Hàn Quốc. Ảnh: LIG Nex1

Saudi Arabia đã liên hệ với Nhật - quốc gia sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot, và đã đề nghị Hanwha và LIG Nex1 của Hàn Quốc đẩy nhanh tiến độ đặt hàng hệ thống M-SAM, theo những người quen thuộc với vấn đề này.

M-SAM là một hệ thống phòng không tầm trung có khả năng đánh chặn UAV, tên lửa và máy bay, và đã được UAE sử dụng để bắn hạ vũ khí của Iran, theo một nghị sĩ Hàn Quốc.

Riyadh cũng đã ký một thỏa thuận hợp tác quốc phòng với Ukraine. Thỏa thuận này tập trung vào sản xuất vũ khí và chia sẻ kinh nghiệm. Qatar cũng đã ký một thỏa thuận hợp tác với Ukraine.

UAE đang đàm phán với Kiev về một hiệp định hợp tác quốc phòng, và cũng đã yêu cầu các công ty Hàn Quốc cung cấp thêm tên lửa đánh chặn, theo một số nguồn tin nói với The Wall Street Journal.

Các quan chức Qatar gần đây đã đến thăm một trường huấn luyện UAV đánh chặn của Ukraine và gặp gỡ đại diện từ một trong những công ty quốc phòng lớn nhất của nước này.

Các công ty và đơn vị quân đội Ukraine cho biết các quan chức vùng Vịnh đã yêu cầu UAV đánh chặn và thiết bị tác chiến điện tử. Tuy nhiên, các nhà sản xuất vũ khí Ukraine không phải luôn có nguồn cung dư thừa hoặc khả năng xuất khẩu. Công ty sản xuất UAV Wild Hornets cho biết mặc dù họ sản xuất hơn 10.000 UAV đánh chặn mỗi tháng nhưng các phương tiện này cần thiết để đáp ứng nhu cầu cao ở Ukraine. Việc xuất khẩu cũng cần sự chấp thuận của chính phủ.