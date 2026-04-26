Chiến sự Trung Đông ngày 58: Ông Trump lệnh đặc phái viên khoan tới Pakistan; Động thái chú ý từ Ngoại trưởng Iran; Ông Netanyahu chỉ thị tấn công mạnh Lebanon 26/04/2026 05:36

(PLO)- Tổng thống Donald Trump hủy chuyến đi của các đặc phái viên tới Pakistan; Ngoại trưởng Iran sẽ trở lại Islamabad; Quân đội Mỹ buộc tàu dầu bị trừng phạt quay lại Iran.

Tình hình Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi tiến trình đàm phán Mỹ-Iran liên tục xuất hiện diễn biến trái chiều.

Ông Trump huỷ chuyến đi của đặc phái viên Mỹ tới Pakistan

Ngày 25-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã hủy chuyến đi của các đặc phái viên tới thủ đô Islamabad (Pakistan), nơi phái đoàn Mỹ dự kiến làm việc với phía Iran nhằm hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn để chấm dứt xung đột.

“Tôi đã nói với các cộng sự của mình cách đây không lâu, họ đang chuẩn bị rời đi, và tôi nói ‘Không, các anh sẽ không thực hiện chuyến bay kéo dài 18 tiếng để tới đó’” - ông Trump nói với đài Fox News, đề cập đặc phái viên Steve Witkoff cùng con rể của ông Trump là ông Jared Kushner.

“Chúng ta nắm mọi lợi thế. Họ có thể gọi cho chúng ta bất cứ lúc nào họ muốn, nhưng các anh sẽ không thực hiện thêm những chuyến bay 18 tiếng chỉ để ngồi nói chuyện mà không có kết quả” - ông Trump nói thêm.

Tổng thống Trump sau đó cho biết thêm trên mạng xã hội rằng ông đã hủy chuyến đi của đặc phái viên do có “mâu thuẫn nội bộ” trong ban lãnh đạo của Iran.

“Tôi vừa hủy chuyến đi của các đại diện tới Islamabad, Pakistan, để gặp phía Iran. Quá tốn thời gian cho việc di chuyển, quá nhiều việc! Ngoài ra, trong ‘ban lãnh đạo’ của họ đang có mâu thuẫn và hỗn loạn nghiêm trọng. Không ai biết ai là người nắm quyền, kể cả chính họ. Thêm nữa, chúng tôi nắm mọi lợi thế, còn họ thì không! Nếu họ muốn đàm phán, họ cần gọi cho chúng tôi!!!” - ông Trump viết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với phóng viên bên ngoài chuyên cơ Không lực Một ngày 25-4. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Sau thông báo trên, nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng Iran “đã đưa ra rất nhiều nhưng vẫn chưa đủ”. Ông Trump khẳng định chỉ vài phút sau khi hủy chuyến đi của các đặc phái viên Mỹ, ông đã nhận được một đề nghị tốt hơn từ Iran.

“Họ đưa cho chúng tôi một văn bản đáng ra phải tốt hơn, và điều thú vị là ngay lập tức, khi tôi hủy bỏ, chỉ trong vòng 10 phút, chúng tôi đã nhận được một văn bản mới tốt hơn nhiều” - ông Trump nói với các phóng viên bên ngoài chuyên cơ Không lực Một.

Iran chưa bình luận về thông tin trên. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi - người đang có chuyến công du khu vực - dự kiến sẽ quay trở lại Pakistan sau chuyến thăm Oman vào ngày 26-4, theo hãng thông tấn Iran IRNA.

Trước đó, ông Araghchi cho biết ông đã rời Islamabad để tới Oman vào ngày 25-4 sau một “chuyến thăm hiệu quả”, dù ông không gặp bất kỳ nhà đàm phán Mỹ nào tại thủ đô Pakistan.

IRNA cũng đưa tin rằng phái đoàn Iran đi cùng ông Araghchi tại Pakistan đã trở về Tehran trong thời gian ông Araghchi ở Oman, và nhóm này nhiều khả năng cũng sẽ quay lại Islamabad vào tối 26-4.

Cũng trong ngày 25-4, Thủ tướng Pakistan - ông Shehbaz Sharif đã điện đàm với Tổng thống Iran - ông Masoud Pezeshkian và cam kết rằng Islamabad “sẽ tiếp tục những nỗ lực chân thành và nghiêm túc nhằm thúc đẩy hòa bình và an ninh khu vực”, theo Văn phòng Thủ tướng Pakistan.

Viết trên mạng xã hội X, ông Sharif bày tỏ đánh giá cao quyết định của Iran khi cử phái đoàn cấp cao do Ngoại trưởng Araghchi dẫn đầu tới Islamabad.

Sau những diễn biến phức tạp trên, kênh Al Jazeera đưa tin rằng hiện đã có một khuôn khổ đàm phán được đưa ra.

Về chi tiết, có nhiều suy đoán rằng khuôn khổ này chủ yếu xoay quanh eo biển Hormuz và việc dỡ bỏ phong tỏa của Mỹ đối với các cảng của Iran. Đây được xem là những nội dung chính trong trường hợp có thể đưa Mỹ và Iran vào bàn đàm phán nhằm tìm cách chấm dứt chiến tranh. Sau đó, các cuộc thảo luận sâu hơn sẽ liên quan chương trình hạt nhân của Iran.

Ông Netanyahu chỉ thị quân đội tấn công mạnh mục tiêu Hezbollah ở Lebanon

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông Netanyahu đã ra tuyên bố ngắn gọn chỉ thị Lực lượng Phòng vệ Israel “tấn công mạnh vào các mục tiêu của Hezbollah tại Lebanon”, theo tờ The Times of Israel.

Động thái này diễn ra sau khi Israel nói rằng nhóm vũ trang Hezbollah đã phóng rocket và UAV nhằm vào miền bắc Israel cũng như các binh sĩ đang đồn trú tại miền nam Lebanon trong ngày.

“Tổ chức Hezbollah một lần nữa đã vi phạm trắng trợn thỏa thuận ngừng bắn” - quân đội Israel tuyên bố.

Sau báo cáo về các vụ tấn công từ Lebanon, Israel cho biết đã không kích các tòa nhà được Hezbollah sử dụng tại nhiều khu vực ở miền nam Lebanon.

Theo quân đội Israel, các tòa nhà này được lực lượng Hezbollah sử dụng để phục vụ các cuộc tấn công nhằm vào binh sĩ và lãnh thổ Israel.

Israel khẳng định sẽ “tiếp tục hành động quyết liệt đối với các mối đe dọa nhằm vào dân thường Israel và binh sĩ, phù hợp với chỉ đạo từ cấp lãnh đạo chính trị”.

Theo Bộ Y tế Lebanon, các cuộc không kích của Israel đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng ở Lebanon trong ngày 25-4.

Thông tin trên được đưa ra không lâu sau khi Israel và Lebanon công bố lệnh ngừng bắn kéo dài ba tuần, nối dài lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày trước đó.

Quân đội Mỹ chuyển hướng tàu chở dầu mới bị trừng phạt khi phong tỏa Iran tiếp diễn

Tàu của Hải quân Mỹ tuần tra để ngăn tàu thuyền tiến vào các cảng Iran. Ảnh: CENTCOM

Chỉ một ngày sau khi bị đưa vào danh sách trừng phạt của Mỹ, tàu chở dầu M/V Sevan đã bị chặn lại trên Biển Ả Rập và được hộ tống quay trở lại Iran trong khuôn khổ chiến dịch phong tỏa hải quân của Mỹ, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết ngày 25-4.

Theo CENTCOM, tính đến ngày 25-4, đã có 37 tàu bị Hải quân Mỹ buộc phải chuyển hướng trong bối cảnh Mỹ thực thi lệnh phong tỏa các cảng của Iran.

M/V Sevan là một trong 19 tàu bị áp lệnh trừng phạt hôm 24-4, thuộc chiến dịch mà Bộ Tài chính Mỹ gọi là “Cơn thịnh nộ kinh tế”, nhằm gia tăng sức ép lên Tehran, song song với các cuộc không kích của Mỹ bắt đầu từ tháng 2.