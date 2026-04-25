Mỹ đóng băng 344 triệu USD tiền điện tử liên quan Iran 25/04/2026 10:28

(PLO)- Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Mỹ đã đóng băng 344 triệu USD tài sản tiền điện tử vì có liên hệ với Iran, cảnh báo sẽ tiếp tục theo dõi các nguồn tài chính quan trọng có liên quan nước này.

Ngày 24-4, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Mỹ đã đóng băng 344 triệu USD tài sản tiền điện tử vì có liên hệ với Iran, theo hãng tin AFP.

Bộ Tài chính “sẽ tiếp tục làm suy yếu một cách có hệ thống khả năng tạo ra, chuyển và thu hồi tiền của Tehran” – ông Bessent viết trên mạng xã hội X.

Ông nói thêm rằng Bộ Tài chính Mỹ đang áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với “nhiều ví điện tử có liên hệ với Iran”.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh: BLOOMBERG

“Chúng tôi sẽ theo dõi số tiền mà Tehran đang tuyệt vọng cố gắng chuyển ra khỏi đất nước và nhắm mục tiêu vào tất cả các nguồn tài chính quan trọng có liên quan đến nước này” – ông viết.

Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh nỗ lực ngoại giao giữa Iran và Mỹ đang được thực hiện để kết thúc xung đột. Trước đó, trong giai đoạn thỏa thuận ngừng bắn, chính quyền Mỹ cũng đã tìm cách tăng cường áp lực kinh tế lên Iran.

Trả lời đài CNN, một quan chức Mỹ cho biết chính phủ Mỹ có bằng chứng cho thấy khoản tài sản điện tử này có liên quan Iran.

“Làm việc với các chuyên gia phân tích, chính phủ Mỹ đã quan sát thấy bằng chứng về các tài sản liên kết với chính quyền Iran, bao gồm các giao dịch đã được xác nhận với các sàn giao dịch của Iran, và một loạt các giao dịch được chuyển qua các địa chỉ trung gian có liên quan các ví liên kết với Ngân hàng Trung ương Iran” – quan chức này cho biết.

Theo công ty theo dõi tiền điện tử Chainalysis, lượng tiền điện tử được nắm giữ ở Iran đạt 7,8 tỉ USD vào năm 2025, tăng trưởng nhanh hơn so với năm 2024.