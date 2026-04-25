Ông Hegseth có phát ngôn gay gắt với châu Âu và châu Á về eo biển Hormuz 25/04/2026 10:01

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth chỉ trích các nước châu Âu và châu Á vì đã dựa vào quân đội Mỹ để hưởng lợi liên quan việc đi qua eo biển Hormuz.

Ngày 24-4, trong cuộc họp báo của Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth chỉ trích các nước châu Âu và châu Á vì đã dựa vào quân đội Mỹ để hưởng lợi liên quan việc đi qua eo biển Hormuz, theo hãng tin Bloomberg.

“Châu Âu và châu Á đã được hưởng lợi từ sự bảo vệ của chúng ta trong nhiều thập niên, nhưng thời kỳ hưởng lợi miễn phí đã kết thúc. Mỹ xứng đáng có những đồng minh có năng lực, những người trung thành” – ông Hegseth nói.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc cho biết việc Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz – tuyến đường thủy quan trọng cho dòng chảy dầu khí từ Vịnh Ba Tư – đang ngày càng mạnh mẽ hơn, sau khi có tin rằng một số tàu đang đi vòng qua các tàu hải quân Mỹ trong khu vực để đi qua eo biển.

Cũng trong cuộc họp báo, ông Hegseth nhấn mạnh rằng châu Âu và châu Á phụ thuộc vào dầu khí từ Vịnh Ba Tư nhiều hơn Mỹ.

“Chúng tôi không trông chờ vào châu Âu nhưng họ cần eo biển Hormuz hơn chúng tôi rất nhiều” – ông nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng khẳng định hoạt động phong tỏa của Mỹ xung quanh eo biển Hormuz đã mang lại nhiều kết quả. Trong đó, các tàu không liên quan Iran được đi qua eo biển Hormuz.

“Không ai có thể đi thuyền từ eo biển Hormuz đến bất cứ nơi nào trên thế giới mà không có sự cho phép của Hải quân Mỹ. Đối với chính quyền Tehran, lệnh phong tỏa đang siết chặt từng giờ. Chúng ta đang kiểm soát, không có gì vào, không có gì ra. Quân đội Iran, đặc biệt là Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), đã bị suy yếu nghiêm trọng” – ông khẳng định.

Các bên liên quan trong phát ngôn của ông Hegseth chưa bình luận về vấn đề này.