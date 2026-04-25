Lịch trình ‘bất thường’ của Ngoại trưởng Iran ở Pakistan; Đức điều tàu rà phá thủy lôi tới Trung Đông 25/04/2026 20:28

(PLO)- Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi công du Pakistan khi các đặc phái viên Mỹ sắp đến Islamabad; Quân đội Iran ra cảnh báo mới với Mỹ; Israel không kích Lebanon, 4 người thiệt mạng.

Tình hình Trung Đông tiếp tục khó lường khi triển vọng đàm phán Mỹ-Iran vẫn còn mơ hồ.

Lịch trình “bất thường” của Ngoại trưởng Iran ở Pakistan

Đầu giờ ngày 25-4, máy bay chở Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã hạ cánh xuống thủ đô Islamabad (Pakistan). Ông được các nhân vật trung gian hàng đầu của Pakistan, gồm Tư lệnh quân đội Pakistan - Thống chế Asim Munir, Ngoại trưởng và Bộ trưởng Nội vụ Pakistan đón tiếp.

Đài CNN đưa tin rằng những gì diễn ra sau đó không theo thông lệ ngoại giao thông thường.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (ở giữa) đến Pakistan rạng sáng 25-4. Ảnh: TELEGRAM

Quan chức hai bên ngay lập tức bước vào các cuộc đàm phán xuyên đêm, kết thúc gần năm giờ sau đó khi mặt trời vừa mọc.

Hiện chưa rõ vì sao các phái đoàn không chọn thời điểm thuận tiện hơn để gặp nhau, nhưng theo CNN, dường như quan chức Iran và Pakistan muốn hoàn tất cuộc trao đổi trực tiếp ban đầu trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và các quan chức Mỹ hết ngày làm việc.

Pakistan sớm hơn Washington, DC chín giờ, nên khi trời sáng tại đây thì ở Mar-a-Lago mới chỉ là 20 giờ tối theo giờ miền Đông Mỹ.

Trong khi đó, tốc độ di chuyển của đặc phái viên hàng đầu của ông Trump là ông Steve Witkoff cùng con rể của ông Trump là ông Jared Kushner tới Pakistan dường như đã chậm lại. Hiện họ dự kiến đến Pakistan sớm nhất là trong ngày 25-4.

Iran và Pakistan chưa bình luận về nguyên nhân cuộc gặp diễn ra trong đêm.

Sau cuộc gặp, hãng thông tấn Tasnim đưa tin rằng Ngoại trưởng Araghchi ca ngợi nỗ lực trung gian của Thống chế Asim Munir.

Theo Tasnim, hai bên đã thảo luận về “những diễn biến mới nhất liên quan lệnh ngừng bắn” giữa Mỹ và Iran, cũng như “hợp tác nhằm tăng cường hòa bình và ổn định tại khu vực Tây Á”.

Ông Araghchi khen ngợi “chính phủ Pakistan, đặc biệt là Thống chế Asim Munir, vì đã góp phần thiết lập lệnh ngừng bắn và chấm dứt chiến tranh”, đồng thời chia sẻ “quan điểm và cân nhắc của Iran về vấn đề này”.

Về phía mình, ông Munir “khẳng định Pakistan sẵn sàng tiếp tục các nỗ lực trung gian cho đến khi đạt được kết quả”.

Ông Araghchi cũng có cuộc gặp riêng với Ngoại trưởng Pakistan - ông Ishaq Dar. Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết ông Dar “tái khẳng định Pakistan đang tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán Iran-Mỹ nhằm đạt được hòa bình và ổn định trong khu vực”.

Trong diễn biến liên quan, ngày 25-4, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết ông tin rằng những điểm vướng mắc then chốt liên quan vấn đề hạt nhân có thể được giải quyết trong vòng đàm phán hòa bình tiếp theo giữa Mỹ và Iran.

Ông Fidan nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã gần như liên lạc hằng ngày với các bên liên quan và nhắc lại sự ủng hộ của Ankara đối với lệnh ngừng bắn, vốn ban đầu kéo dài hai tuần và hiện đã được gia hạn.

“Tôi cho rằng một số vấn đề đang bế tắc, đặc biệt trong các hồ sơ hạt nhân, có thể được tháo gỡ. Chúng tôi đang cố gắng hết sức để khuyến khích các bên đưa ra những đóng góp tích cực về vấn đề này. Nếu điều đó xảy ra, dĩ nhiên sẽ có thể giải quyết vấn đề liên quan đến eo biển Hormuz” - theo ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ.

Sau đó trong ngày, ngoại trưởng Iran có cuộc hội đàm với Thủ tướng Pakistan - ông Shehbaz Sharif.

Quân đội Iran ra cảnh báo mới với Mỹ

Ngày 25-4, quân đội Iran cảnh báo Mỹ sẽ phải hứng chịu “phản ứng từ các lực lượng vũ trang hùng mạnh của Iran” nếu việc phong tỏa các cảng của Iran tiếp diễn, theo Tasnim.

Bộ chỉ huy trung tâm Hazrat Khatam al-Anbiya nhấn mạnh rằng các lực lượng vũ trang hiện có “sức mạnh và mức độ sẵn sàng cao hơn trước để bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ và lợi ích quốc gia”.

“Tất cả chúng tôi đã sẵn sàng và quyết tâm. Trong khi theo dõi hành vi và các hoạt động di chuyển của đối phương trong khu vực, đồng thời tiếp tục quản lý và kiểm soát eo biển chiến lược Hormuz, chúng tôi sẽ gây ra thiệt hại nặng nề hơn nữa cho các thế lực Mỹ và Israel nếu xảy ra thêm bất kỳ hành động gây hấn nào” - tuyên bố cho biết.

Đức sẽ tham gia rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz sau khi chiến tranh kết thúc

Ngày 25-4, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết Hải quân Đức đang điều một tàu rà phá thủy lôi tới Địa Trung Hải để chuẩn bị cho khả năng triển khai tại eo biển Hormuz.

Nói với tờ Rheinische Post của Đức, ông Pistorius cho biết con tàu sẽ được triển khai cùng một tàu chỉ huy và tiếp vận, nhưng không nêu thời điểm cụ thể.

Theo hãng tin DPA, ông Pistorius nói rằng các điều kiện tiên quyết cho bất kỳ hoạt động triển khai nào bao gồm: lệnh ngừng bắn bền vững giữa Mỹ và Iran, một khuôn khổ pháp lý theo luật quốc tế cho chiến dịch, và sự phê chuẩn của quốc hội Đức.

Không lâu sau đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức nói với hãng tin AFP rằng tàu “Fulda” của hải quân sẽ được triển khai “trong những ngày tới”.

Theo người phát ngôn, động thái này nhằm đóng góp “thiết thực và rõ ràng” vào liên minh quốc tế đang tìm cách bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ cũng tuyên bố sẵn sàng tham gia nhiệm vụ rà phá thủy lôi tại eo biển này nếu chiến tranh kết thúc.

Lebanon: Cuộc không kích của Israel khiến 4 người thiệt mạng

Khói bốc lên từ các vụ nổ ở miền nam Lebanon, ngày 25-4. Ảnh: AFP

Bộ Y tế Lebanon cho biết ít nhất 4 người đã thiệt mạng trong hai cuộc không kích của Israel nhằm vào thị trấn Yahmor al-Shaqif ở miền nam Lebanon ngày 25-4.

Israel chưa bình luận về vụ tấn công.

Thông tin trên được đưa ra không lâu sau khi Israel và Lebanon công bố lệnh ngừng bắn kéo dài ba tuần, nối dài lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày trước đó.