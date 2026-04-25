VIDEO: Iran bắt tàu container có liên hệ với Mỹ 25/04/2026 12:38

Ngày 25-4, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết họ bắt tàu container Epaminodes do nghi ngờ tàu này có liên hệ với Mỹ, theo đài PressTV.

IRGC mô tả đây là "một tàu container đang trên đường đến cảng Mundra ở Ấn Độ".

Video cho thấy lực lượng Iran tiếp cận tàu Epaminodes. Nguồn: RT

"Hiện tại, con tàu đang treo cờ Liberia. Vị trí được ghi nhận lần cuối cách đây 2 ngày, gần đảo Larak, phía đông eo biển Hormuz. Theo dữ liệu được ghi nhận, con tàu đã dừng 36 lần tại 11 cảng khác nhau của Mỹ từ tháng 10-2024 đến tháng 1-2026. Trong thời gian đó, nó đã dỡ khoảng 299.000 tấn hàng hóa" – tuyên bố cho biết.

Trước đó, ngày 22-4, IRGC cho biết đã bắt tàu Epaminodes và một tàu khác có tên là MSC-Francesca. Tàu MSC-Francesca được cho là của Israel.

Vào thời điểm đó, lực lượng này cho biết các tàu này hoạt động trái phép, liên tục vi phạm, can thiệp vào hệ thống hỗ trợ hàng hải và gây nguy hiểm cho an ninh hàng hải nhằm bí mật rời khỏi eo biển Hormuz.

Lực lượng Iran tiếp cận tàu Epaminodes. Ảnh: TASNIM

Theo IRGC, các tàu này hiện đã được chuyển đến vùng lãnh hải của Iran để kiểm tra hàng hóa và giấy tờ.

Trong tuyên bố hôm 25-4, IRGC nhấn mạnh bất kỳ nỗ lực nào nhằm phá vỡ các quy định đã được Iran ban hành về việc đi lại qua eo biển Hormuz, hoặc tham gia vào các hoạt động trái với an toàn hàng hải trên tuyến đường chiến lược này, sẽ bị xử lý nghiêm khắc.

Những diễn biến này diễn ra trong bối cảnh Iran áp lệnh đóng cửa hoàn toàn vô thời hạn đối với eo biển Hormuz. Đến hiện tại, phía Iran vẫn loại trừ khả năng mở lại eo biển hoặc tham gia lại các cuộc đàm phán với Mỹ.