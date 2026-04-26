Toàn cảnh hiện trường hỗn loạn và thông tin nghi phạm nổ súng tại tiệc báo chí Nhà Trắng 26/04/2026 10:57

(PLO)- Sau loạt tiếng súng lớn, hiện trường Tiệc chiêu đãi của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng ngày 25-4 chìm trong hỗn loạn. Nghi phạm được trang bị súng và nhiều dao đã đấu súng với lực lượng Mật vụ trước khi bị khống chế.

Khung cảnh tại hội trường khách sạn Hilton ở thủ đô Washington DC đã trở nên vô cùng hỗn loạn ngay sau khi những tiếng súng vang lên tại Tiệc chiêu đãi của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng, tổ chức tối 25-4.

Những tiếng la hét "Nằm xuống!" và "Cúi xuống!" liên tục vang khắp khán phòng. Toàn bộ khách mời, bao gồm các phóng viên, các quan chức trong chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và một số thành viên Nội các đã phải lập tức tìm chỗ ẩn nấp.

Hiện trường hỗn loạn tại tiệc báo chí Nhà Trắng tối 25-4. Ảnh: AFP

Giữa lúc đám đông đang cúi rạp người trong sự bàng hoàng tột độ, ông Trump nhanh chóng được các nhân viên Cơ quan Mật vụ bủa vây bảo vệ. Nhà lãnh đạo Mỹ được khẩn trương hộ tống rời khỏi sân khấu và rút lui an toàn qua một tấm rèm phía sau.

Trong một bài đăng không kèm chú thích trên nền tảng Truth Social sau đó, xuất hiện hình ảnh một người đàn ông để trần phần thân trên, có ria mép, nằm sấp trên mặt đất, hai tay đã bị khống chế, xung quanh là lực lượng an ninh đứng canh giữ.

Một số hình ảnh cho thấy nghi phạm đã bị khống chế. Ảnh: TRUTH SOCIAL

Cung cấp thông tin sơ bộ về nghi phạm, Quyền Cảnh sát trưởng thủ đô Washington DC, ông Jeffery Carroll cho biết rằng đối tượng đã mang theo nhiều vũ khí khi "lao thẳng" vào trạm kiểm soát của Cơ quan Mật vụ.

"Hắn ta được trang bị một khẩu súng nòng trơn, một khẩu súng lục và nhiều dao. Khi đối tượng lao qua trạm kiểm soát đó, lực lượng thực thi pháp luật từ Mật vụ Mỹ đã chặn đứng hắn" - ông Carroll nói.

Ông Carroll cũng xác nhận nghi phạm và lực lượng chức năng đã "giao tranh bằng súng", đồng thời cảnh sát tin rằng nghi phạm đã nổ súng trước.

Khoảnh khắc xảy ra vụ nổ súng và Mật vụ Mỹ truy đuổi nghi phạm. Nguồn: TRUTH SOCIAL

Nghi phạm được cho là khách lưu trú tại khách sạn nơi diễn ra sự kiện.

Trong một diễn biến liên quan, tờ The New York Times, dẫn lời các quan chức thực thi pháp luật giấu tên, đã xác định danh tính người đàn ông bị giam giữ là Cole Tomas Allen, 31 tuổi, đến từ bang California. Nguồn tin của đài CNN cũng xác nhận thông tin tương tự.

Công tố viên liên bang Jeanine Pirro cho biết nghi phạm sẽ phải đối mặt 2 tội danh, gồm: sử dụng súng trong khi thực hiện tội phạm bạo lực và tấn công nhân viên liên bang bằng vũ khí nguy hiểm.

"Dựa trên những gì chúng tôi biết cho đến nay, rõ ràng là cá nhân này có ý định gây ra càng nhiều thương vong và thiệt hại càng tốt" - bà Pirro khẳng định.

Vị Công tố viên nhấn mạnh thêm: "Thật may mắn, nhờ có trạm kiểm soát ngay bên ngoài hội trường phát huy tác dụng, đã không có ai bị thương khi hướng đi của bị cáo này đã quá rõ ràng".

Nghi phạm dự kiến sẽ bị đưa ra tòa vào ngày 27-4 tới.