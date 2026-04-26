Chiến sự Nga - Ukraine 26-4: Loạt tỉnh thành Ukraine trúng không kích quy mô lớn, hàng chục người thương vong 26/04/2026 06:29

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục nóng; Loạt tỉnh thành Ukraine trúng không kích, hàng chục người thương vong; Nga nói Ukraine tổn thất hơn 1.125 binh sĩ trong ngày; Ông Zelensky thăm Azerbaijan, ký nhiều thỏa thuận hợp tác.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang với nhiều diễn biến nóng.

Loạt tỉnh thành Ukraine trúng không kích, hàng chục người thương vong

Tờ Kyiv Independent dẫn lời các quan chức Ukraine rằng Nga đã tiến hành một trong những cuộc không kích lớn nhất vào Ukraine trong suốt ngày 25-4 khiến 10 người thiệt mạng và 67 người bị thương.

Lực lượng Moscow đã sử dụng 47 tên lửa và 619 UAV trong đêm, chủ yếu nhắm vào TP Dnipro (tỉnh Dnipropetrovsk), đồng thời tấn công các tỉnh Kharkiv, Chernihiv, Sumy, Odessa và Kiev, theo Không quân Ukraine. Hệ thống phòng không Ukraine được cho là đã đánh chặn 580 UAV và 30 tên lửa.

Hiện trường cuộc không kích ở TP Dnipro ngày 25-4. Ảnh: TELEGRAM

Tỉnh trưởng tỉnh Dnipropetrovsk - ông Oleksandr Hanzha cho biết một tòa nhà bốn tầng và một “cơ sở hạ tầng công nghiệp” không xác định đã bị đánh trúng tại Dnipro trong cuộc tấn công.

Ít nhất 4 người đã thiệt mạng trong các đợt tấn công ban đêm, ông Hanzha nói, đồng thời cho biết trước đó giới chức cảnh báo có thể vẫn còn người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Các cuộc tấn công nhằm vào thành phố tiếp tục diễn ra suốt ngày 25-4, khiến thêm một người thiệt mạng, theo vị tỉnh trưởng. Ông Hanzha nói thêm rằng có 56 người đã bị thương trong các vụ tấn công ngày qua.

Bộ trưởng Nội vụ Ukraine - ông Ihor Klymenko nói rằng hai sĩ quan cảnh sát nằm trong số những người bị thương.

Phó thị trưởng Yurii Yandulskyi, một quan chức chính quyền thành phố và các chuyên gia đã “suýt thiệt mạng” trong cuộc tấn công, Thị trưởng Dnipro - ông Borys Filatov cho biết.

Tại Kharkiv, Thị trưởng Ihor Terekhov cho biết một cuộc tấn công bằng tên lửa đã đánh trúng khu vực gần một tòa nhà dân cư tại quận Shevchenkivskyi, đồng thời phá hủy một điểm dừng giao thông công cộng.

Sau đó, một cuộc tấn công bằng UAV tại quận Nemyshlianskyi đã làm 2 người bị thương.

Các cuộc tấn công UAV quy mô lớn cũng được ghi nhận tại tỉnh Odessa trong đêm, khiến 2 người bị thương ở phía nam khu vực, theo Tỉnh trưởng Oleh Kiper.

Các tòa nhà dân cư, ô tô, cơ sở hạ tầng cảng và một tàu dân sự treo cờ Panama đã bị hư hại.

Tại tỉnh Chernihiv, một cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của Nga vào TP Nizhyn đã khiến hai người thiệt mạng và 7 người bị thương.

“Chiến thuật của Nga không thay đổi - UAV tấn công, tên lửa hành trình và số lượng đáng kể tên lửa đạn đạo. Phần lớn mục tiêu là hạ tầng dân sự tại các thành phố” - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên mạng xã hội.

“Mỗi đòn tấn công như vậy phải nhắc nhở các đối tác rằng tình hình đòi hỏi hành động ngay lập tức và quyết đoán” - ông Zelensky nói, kêu gọi các đồng minh hỗ trợ tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine.

Ukraine tổn thất hơn 1.125 binh sĩ trong ngày

Bộ Quốc phòng Nga đưa tin rằng quân đội Ukraine đã tổn thất hơn 1.125 binh sĩ sau các cuộc giao tranh với Nga trên tiền tuyến trong ngày 25-4, theo hãng thông tấn TASS.

Ukraine mất hơn 160 quân nhân tại khu vực do Cụm tác chiến phía Bắc phụ trách, hơn 190 người tại khu vực của Cụm tác chiến phía Tây, hơn 180 người tại khu vực của Cụm tác chiến phía Nam, hơn 310 người tại khu vực của Cụm tác chiến Trung tâm, 260 người tại khu vực của Cụm tác chiến phía Đông và hơn 25 người tại khu vực của Cụm tác chiến Dnepr.

Quân đội Nga cũng đã giành quyền kiểm soát khu dân cư Bochkovo ở Kharkiv.

Ngoài ra, theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng Nga đã tiến hành một đòn tấn công quy mô lớn bằng vũ khí chính xác cao và UAV nhằm vào các cơ sở của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine, cũng như hạ tầng nhiên liệu và năng lượng phục vụ quân đội Ukraine.

Hệ thống phòng không Nga cũng bắn hạ 11 bom dẫn đường và 256 UAV cánh cố định của quân đội Ukraine trong 24 giờ qua.

Bên cạnh đó, trong ngày qua, lực lượng Nga đã tấn công các địa điểm triển khai tạm thời của quân đội Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 148 khu vực.

“Không quân chiến thuật – chiến dịch, UAV tấn công, lực lượng tên lửa và pháo binh của các đơn vị Nga đã tấn công các điểm triển khai tạm thời của các đơn vị vũ trang Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 148 khu vực” - theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga.

Ông Zelensky thăm Azerbaijan, ký nhiều thỏa thuận hợp tác

Tổng thống Volodymyr Zelensky (trái) hội đàm với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev tại TP Gabala (Azerbaijan) vào ngày 25-4. Ảnh: X

Tổng thống Zelensky đã gặp Tổng thống Azerbaijan - ông Ilham Aliyev tại Azerbaijan ngày 25-4 để thảo luận về hợp tác an ninh và năng lượng, theo Kyiv Independent.

Ông Aliyev chào đón nhà lãnh đạo Ukraine tại TP Gabala, nơi hai bên đã ký sáu thỏa thuận nhằm mở rộng hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung, ông Zelensky nhấn mạnh triển vọng hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa hai nước.

“Hôm nay tôi đã trao đổi với các chuyên gia của chúng tôi hiện đang có mặt tại Azerbaijan. Họ chắc chắn đang hỗ trợ các đồng nghiệp của chúng tôi. Chúng tôi chắc chắn sẽ phát triển hợp tác và cùng sản xuất” - ông Zelensky nói".

Chuyến đi này đánh dấu chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông Zelensky tới khu vực Nam Kavkaz kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát.

Chuyến thăm diễn ra sau chuyến công du của ông Zelensky đến Saudi Arabia ngày 24-4, nằm trong nỗ lực của Kiev nhằm tăng cường hợp tác an ninh và công nghệ UAV với các quốc gia vùng Vịnh. Ông Zelensky trước đó cũng cho biết Ukraine đang hướng tới các thỏa thuận tương tự với các nước ở Nam Kavkaz.

Kiev đã cử một nhóm chuyên gia quân sự tới Azerbaijan để chia sẻ kinh nghiệm, và họ đã báo cáo với ông Zelensky trước cuộc hội đàm với ông Aliyev.

Trong chuyến thăm, ông Zelensky cũng cảm ơn Aliyev vì sự hỗ trợ nhân đạo và năng lượng trong suốt cuộc chiến, cụ thể là 11 gói hỗ trợ năng lượng. Đề cập các cuộc đàm phán hòa bình, nhà lãnh đạo Ukraine bày tỏ sẵn sàng tham gia đàm phán ba bên với Mỹ và Nga tại Azerbaijan, “nếu Nga sẵn sàng cho ngoại giao".

Về phía mình, ông Aliyev nhấn mạnh các mối quan hệ kinh tế và ngoại giao lâu dài giữa Ukraine và Azerbaijan.

“Chúng tôi cũng đã thảo luận về kim ngạch thương mại và cần phải tăng lên. Con số này hiện hơn 500 triệu USD, và tôi tin rằng sẽ tiếp tục tăng vì chúng ta có đầy đủ cơ hội” - tổng thống Azerbaijan phát biểu tại cuộc họp báo.