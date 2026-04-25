Ukraine cách chức 2 chỉ huy liên quan tình trạng thiếu ăn của các binh sĩ tuyến đầu 25/04/2026 06:51

(PLO)- Ukraine cách chức chỉ huy của hai đơn vị do các cáo buộc làm mất vị trí của Ukraine, hỗ trợ không đầy đủ cho lực lượng tuyến đầu và che giấu tình hình thực tế tại khu vực phụ trách.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 24-4 thông báo đã cách chức các chỉ huy của Quân đoàn 10 và Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 14 do các cáo buộc làm mất vị trí của Ukraine, hỗ trợ không đầy đủ cho lực lượng tuyến đầu và che giấu tình hình thực tế tại khu vực phụ trách, theo tờ Kyiv Independent.

Thông báo được đưa ra sau khi cô Ivanna Poberezhniuk, con gái của một cựu binh thuộc Tiểu đoàn Cơ giới số 2 của Lữ đoàn Cơ giới số 14, đăng tải hình ảnh các binh sĩ gầy kiệt sức, cho biết họ đang trấn giữ vị trí tại tỉnh Kharkiv mà không có thức ăn hay nước uống do sự tắc trách của chỉ huy.

Binh sĩ thuộc Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 14. Ảnh: Ukrainska Pravda. Zhyttia

Các binh sĩ được cho là đã ngất xỉu vì đói và buộc phải uống nước mưa.

Theo cô Poberezhniuk, phía chỉ huy đã không phản hồi trước tình hình này.

Vợ của một binh sĩ trong lữ đoàn - bà Anastasiia Silchuk cũng viết trên Facebook rằng trong suốt bảy tháng qua, việc vận chuyển thực phẩm, nước uống, vật tư y tế thiết yếu và nhiên liệu tới các vị trí đã liên tục bị chậm trễ, với mỗi chuyến hàng đôi khi mất từ 7 đến 14 ngày mới tới nơi.

Ukraine cách chức 2 chỉ huy liên quan tình trạng đói khát của các binh sĩ tuyến đầu. Ảnh: GLOBAL LOOK PRESS/JUAN MORENO

Bà Silchuk cho biết thêm rằng liên lạc tại các vị trí thường xuyên bị gián đoạn, có thời điểm mất kết nối từ 3 đến 4 ngày.

Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 23-4 đã phản hồi bài đăng của cô Poberezhniuk trên Threads, cho biết chỉ huy Lữ đoàn số 14 đã ghi nhận tình hình và dù gặp khó khăn về hậu cần, các nỗ lực đang được triển khai nhằm cải thiện việc tiếp tế và luân chuyển lực lượng.

Ngày hôm sau, Bộ Tổng tham mưu thông báo chỉ huy Lữ đoàn số 14 - ông Anatolii Lysetskyi đã được thay thế bằng ông Taras Maksimov.

Bộ Tổng tham mưu cũng cho biết chỉ huy hiện tại của Quân đoàn 10 - ông Serhii Perts đã bị miễn nhiệm và giáng cấp, đồng thời ông Artem Bohomolov sẽ trở thành tân chỉ huy của quân đoàn.