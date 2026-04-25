Chiến sự Nga - Ukraine 25-4: Ukraine phóng tên lửa chống hạm Neptune vào nhà máy UAV Nga; Moscow kiểm soát thêm lãnh thổ ở Kharkiv và Donetsk 25/04/2026 06:11

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục nóng; Ukraine cách chức 2 chỉ huy sau hình ảnh gây sốc về tình trạng binh sĩ; Nga kiểm soát thêm lãnh thổ ở Kharkiv và Donetsk; Nga và Ukraine trao đổi tù binh.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang với nhiều diễn biến nóng.

Ukraine tấn công tên lửa vào nhà máy UAV Nga

Tờ Kyiv Independent dẫn thông tin từ chính quyền các địa phương ở Ukraine rằng có 6 người thiệt mạng và 40 người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga nhằm vào Ukraine trong ngày 24-4.

Không quân Ukraine nói rằng Nga đã phóng hai tên lửa đạn đạo Iskander-M và 107 máy bay không người lái (UAV) vào Ukraine trong ngày. Hệ thống phòng không Ukraine đã đánh chặn được 96 chiếc. Các tên lửa và ít nhất 10 UAV đã né tránh hệ thống phòng không và rơi xuống 9 địa điểm. Mảnh vỡ được ghi nhận rơi xuống tại hai địa điểm.

Binh sĩ Nga trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Tại tỉnh Donetsk, các cuộc tấn công của Nga đã khiến 3 người thiệt mạng và 7 người bị thương, theo Tỉnh trưởng Vadym Filashkin.

Tỉnh trưởng Odessa - ông Oleh Kiper nói rằng lực lượng Nga đã tấn công các tòa nhà dân cư và một tàu buôn, khiến một cặp vợ chồng thiệt mạng và ít nhất 14 người bị thương.

Tại tỉnh Zaporizhzhia, các cuộc không kích của Nga đã khiến 1 người thiệt mạng và 1 người bị thương ở các huyện Zaporizhzhia và Polohy, theo thông báo của chính quyền quân sự địa phương.

Tại tỉnh Kherson, lực lượng Nga đã nhắm mục tiêu vào 30 khu dân cư, bao gồm cả trung tâm khu vực Kherson, làm bị thương 7 người.

Các tỉnh Dnipropetrovsk, Kharkiv, Mykolaiv và Sumy cũng trúng không kích trong ngày 24-4, khiến nhiều người bị thương và nhiều hạ tầng hư hại.

. Cũng trong ngày 24-4, Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận tên lửa chống hạm Neptune của Ukraine đã tấn công nhà máy Atlant Aero ở TP Taganrog, tỉnh Rostov (Nga), phá hủy 2 xưởng và làm hư hại 4 tòa nhà khác.

Ngày 19-4, lực lượng Ukraine đã tấn công nhà máy - nơi được cho là tham gia vào toàn bộ chu trình sản xuất UAV từ thiết kế, chế tạo đến thử nghiệm. Cùng ngày, Tỉnh trưởng Rostov - ông Yury Slyusar nói rằng có vụ tấn công tên lửa vào thành phố, cho biết vụ việc đã gây thiệt hại cho “cơ sở hạ tầng thương mại”.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, nhà máy Atlant Aero sản xuất UAV tấn công và trinh sát lớp Molniya, cũng như các linh kiện cho UAV Orion.

"Việc phá hủy cơ sở này sẽ làm giảm khả năng của đối phương trong việc tấn công các mục tiêu dân sự ở Ukraine” - Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết.

. Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Ukraine cách chức 2 chỉ huy sau hình ảnh gây sốc về tình trạng binh sĩ

Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 24-4 thông báo đã cách chức các chỉ huy của Quân đoàn 10 và Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 14 do các cáo buộc làm mất vị trí của Ukraine, hỗ trợ không đầy đủ cho lực lượng tuyến đầu và che giấu tình hình thực tế tại khu vực phụ trách.

Thông báo được đưa ra sau khi cô Ivanna Poberezhniuk, con gái của một cựu binh thuộc Tiểu đoàn Cơ giới số 2 của Lữ đoàn Cơ giới số 14, đăng tải hình ảnh các binh sĩ gầy kiệt sức, cho biết họ đang trấn giữ vị trí tại tỉnh Kharkiv mà không có thức ăn hay nước uống do sự tắc trách của chỉ huy.

Các binh sĩ, được điều động tới Tiểu đoàn số 2 thuộc Lữ đoàn Cơ giới số 30, được cho là đã ngất xỉu vì đói và buộc phải uống nước mưa.

Theo cô Poberezhniuk, phía chỉ huy đã không phản hồi trước tình hình này.

Vợ của một binh sĩ trong lữ đoàn - bà Anastasiia Silchuk cũng viết trên Facebook rằng trong suốt bảy tháng qua, việc vận chuyển thực phẩm, nước uống, vật tư y tế thiết yếu và nhiên liệu tới các vị trí đã liên tục bị chậm trễ, với mỗi chuyến hàng đôi khi mất từ 7 đến 14 ngày mới tới nơi.

Bà Silchuk cho biết thêm rằng liên lạc tại các vị trí thường xuyên bị gián đoạn, có thời điểm mất kết nối từ 3 đến 4 ngày.

Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 23-4 đã phản hồi bài đăng của cô Poberezhniuk trên Threads, cho biết chỉ huy Lữ đoàn số 14 đã ghi nhận tình hình và dù gặp khó khăn về hậu cần, các nỗ lực đang được triển khai nhằm cải thiện việc tiếp tế và luân chuyển lực lượng.

Ngày hôm sau, Bộ Tổng tham mưu thông báo chỉ huy Lữ đoàn số 14 - ông Anatolii Lysetskyi đã bị thay thế.

Bộ Tổng tham mưu cũng cho biết chỉ huy hiện tại của Quân đoàn 10 - ông Serhii Perts đã bị miễn nhiệm và giáng cấp.

Nga kiểm soát thêm lãnh thổ ở Kharkiv và Donetsk

Ngày 24-4, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin rằng quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát 2 cộng đồng dân cư ở Kharkiv và Donetsk trong tuần qua, theo hãng thông tấn TASS.

Theo bộ này, trong tuần qua, quân đội Nga đã tiến hành 6 cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác và UAV vào các địa điểm quân sự của Ukraine.

Số liệu của Bộ Quốc phòng Nga cho thấy quân đội Ukraine đã mất khoảng 8.225 binh sĩ trong các cuộc giao tranh với lực lượng Nga trên tất cả các khu vực tiền tuyến trong tuần từ ngày 18 đến 24-4.

Cụ thể, Ukraine đã tổn thất hơn 1.300 binh sĩ và 8 xe bọc thép chiến đấu trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến phía Bắc; hơn 1.410 binh sĩ và 18 xe bọc thép chiến đấu trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến phía Tây; và hơn 1.290 binh sĩ và 20 xe bọc thép chiến đấu trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến phía Nam.

Quân đội Ukraine cũng chịu tổn thất hơn 2.295 binh sĩ và 29 xe bọc thép trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến Trung tâm của Nga; hơn 1.605 binh sĩ và 12 xe bọc thép trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến phía Đông; và khoảng 325 binh sĩ và 4 xe bọc thép trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến Dnepr.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, trong tuần qua, quân đội Nga đã phá hủy hai bệ phóng HIMARS do Mỹ sản xuất. Lực lượng phòng không Nga cũng đã đánh chặn và phá hủy 2.464 UAV và 50 quả bom thông minh của Ukraine.

Ukraine chưa bình luận về các thông tin trên.

Nga và Ukraine trao đổi tù binh

Ngày 24-4, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin rằng Nga và Ukraine đã tiến hành trao đổi tù binh chiến tranh, với gần 200 binh sĩ từ mỗi bên, theo đài RT.

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Mỹ đã đóng vai trò trung gian hòa giải, bộ này cho biết thêm.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng “193 binh sĩ Nga đã được trả về từ lãnh thổ do Ukraine kiểm soát” để đổi lại số lượng tương ứng tù binh thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine.

Các binh sĩ Nga hiện đang ở Belarus và đang được hỗ trợ về tâm lý và y tế. Sau đó, họ sẽ được chuyển về Nga để điều trị và phục hồi chức năng.

Vụ trao đổi tù binh trước đó diễn ra vào đầu tháng này trong thời gian ngừng bắn tạm thời nhân dịp Lễ Phục Sinh Chính Thống giáo.

Video binh sĩ Nga trong đợt trao trả tù binh ngày 24-4. Nguồn: RT

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky ngày 24-4 xác nhận thông tin về việc trao đổi tù binh.

Binh sĩ Ukraine trở về nước trong đợt trao đổi tù binh ngày 24-4. Ảnh: TELEGRAM

Ông Zelensky cho biết những người trở về bao gồm các nhân viên từ Lực lượng Vũ trang Ukraine, Vệ binh Quốc gia, Cục Biên phòng Nhà nước, Cảnh sát Quốc gia và Cơ quan Vận tải Đặc biệt Nhà nước.

Ngoài binh lính và hạ sĩ quan, một số sĩ quan cũng được thả, theo thông báo từ trụ sở điều phối.

Các quân nhân được trả tự do đã từng phục vụ tại các khu vực Luhansk, Donetsk, Kharkiv, Zaporizhzhia (Ukraine) và tỉnh Kursk (Nga).