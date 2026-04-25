Ông Lavrov: Phương Tây sử dụng Ukraine làm ‘mũi tên’ trong cuộc chiến chống lại Nga 25/04/2026 05:56

(PLO)- Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng chính quyền Ukraine đang bị phương Tây sử dụng như một công cụ địa chính trị.

Tại buổi nói chuyện với các đại diện của các tổ chức phi chính phủ Nga ngày 24-4, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng các nước phương Tây đã tuyên chiến với Nga, sử dụng Ukraine như "mũi tên", theo hãng thông tấn TASS.

"Một cuộc chiến tranh công khai đã được tuyên bố chống lại chúng tôi. Vì điều này, chính quyền Kiev bị sử dụng như một mũi tên. Nhưng mọi người đều biết rằng mũi tên này sẽ bất lực nếu không có sự hỗ trợ vật chất dưới hình thức vũ khí phương Tây, dữ liệu tình báo, hệ thống vệ tinh, hỗ trợ huấn luyện quân sự, và nhiều hơn nữa" - ông Lavrov nói.

Theo ông Lavrov, chính quyền Ukraine đang công khai bị sử dụng như một công cụ địa chính trị.

Ông Lavrov cho rằng phương Tây, và trên hết là Brussels, đang cố gắng bôi nhọ mọi thứ liên quan Nga và công khai nói về việc chuẩn bị chiến tranh với Nga trong tương lai gần.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

Trong cuộc phỏng vấn của Đài Truyền hình Công cộng Nga cùng ngày, ông Lavrov cho rằng những yêu cầu về việc Nga cần làm rõ "giới hạn đỏ" của mình trong vấn đề Ukraine với Liên minh châu Âu (EU) là hoàn toàn vô lý, bởi vì những giới hạn đó đã được xác định từ lâu.

Ông Lavrov viện dẫn những tuyên bố của một số nhân vật EU rằng "đến một lúc nào đó, không phải bây giờ mà là sau này, chúng tôi sẽ phải nói chuyện với Nga để làm rõ 'giới hạn đỏ' của họ và cho họ thấy giới hạn của chính chúng tôi".

Theo Ngoại trưởng Nga, những tuyên bố như vậy của EU là không phù hợp với ngoại giao, vì chúng "phải có nguyên tắc và dễ hiểu về mặt mục tiêu”.

Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho rằng phương Tây đang tiến hành một cuộc chiến tranh hỗn hợp chống lại Nga ở Ukraine và đang tìm cách kiềm chế Nga ở các khu vực khác.

"Balkan là một chiến trường khác mà trên thực tế họ đang tiến hành một cuộc chiến chính trị, ngoại giao và tâm lý chống lại chúng tôi” - ông Grushko nói với tờ Vesti.

Theo nhà ngoại giao Nga, các chính phủ phương Tây "đang nhồi nhét vào đầu người dân những ý tưởng hoàn toàn phi lý rằng nếu Nga hiện diện ở Balkan, điều đó sẽ dẫn đến sự sụp đổ của EU”.

Ông Grushko nhấn mạnh rằng Nga đã hiện diện ở vùng Balkan hàng thế kỷ và sẽ tiếp tục hiện diện ở đó trong tương lai.

EU chưa bình luận về các phát ngôn trên.