Nghi phạm nổ súng trong tiệc báo chí muốn ám sát ông Trump và các quan chức cấp cao 27/04/2026 05:37

(PLO)- Nghi phạm nổ súng tại tiệc báo chí có sự tham dự của Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn ám sát Tổng thống Mỹ Donald Trump và các quan chức cấp cao khác, đã viết một lá thư nêu mục tiêu trước khi hành động.

Ngày 26-4, các điều tra viên cho biết tay súng đã tìm cách xông vào buổi tiệc báo chí có sự tham dự của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm mục đích ám sát ông Trump và các quan chức cấp cao khác, theo hãng tin AFP.

Có mặt tại Tiệc thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng đêm 25-4 gồm Tổng thống Trump, Đệ nhất phu nhân Melania Trump, Phó Tổng thống JD Vance, một số thành viên nội các và các nhà lập pháp cấp cao, cùng hàng trăm khách mời.

Ông Trump đã được các đặc vụ Mật vụ Mỹ nhanh chóng đưa ra khỏi phòng tiệc của khách sạn Washington Hilton (thủ đô Washington, DC).

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại tiệc thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng đêm 25-4. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Tổng thống Mỹ sau đó đã đăng tải đoạn video từ camera giám sát ghi lại cảnh tay súng cố gắng lao qua một chốt kiểm soát an ninh. Sau một cuộc đấu súng ngắn với các đặc vụ, nghi phạm bị khống chế ngay tại hiện trường và bị thẩm vấn trong ngày 26-4, trước khi dự kiến ra hầu tòa vào ngày 27-4.

Ông Trump cũng chia sẻ các bức ảnh cho thấy nghi phạm bị còng tay nằm trên sàn khách sạn.

“Đối tượng hiện không hợp tác tích cực. Tôi dự đoán anh ta sẽ bị truy tố chính thức vào sáng mai tại tòa án liên bang ở Washington” - quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche nói trên chương trình “Face The Nation” của đài CBS vào ngày 26-4.

“Dựa trên những đánh giá ban đầu về vụ việc, chúng tôi tin rằng hắn nhắm mục tiêu vào các thành viên trong chính quyền” - ông Blanche nói thêm.

Quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ cho biết chưa xác định được thêm động cơ nào của vụ tấn công, đồng thời xác nhận nghi phạm đã lưu trú tại khách sạn Washington Hilton. Nghi phạm mang theo một khẩu súng hoa cải, một khẩu súng ngắn và nhiều con dao khi thực hiện âm mưu ám sát.

“Chúng tôi tin rằng hắn đã di chuyển bằng tàu hỏa từ Los Angeles đến Chicago, sau đó từ Chicago tới Washington. Có vẻ như hắn đã mua những khẩu súng này trong vài năm gần đây” - ông Blanche nói.

Cùng ngày, trả lời phỏng vấn của đài Fox News, ông Trump nói rằng tay súng đã viết một bản tuyên ngôn “chống Cơ Đốc giáo” nhưng không nêu chi tiết.

“Người này có vấn đề tâm lý. Chị hoặc em của người này thực sự đã phàn nàn về điều đó. Họ thậm chí còn báo với cơ quan thực thi pháp luật” - ông Trump nói.

Tờ New York Post đưa tin nghi phạm được xác định là Cole Allen (31 tuổi) đã viết trong một ghi chú gửi cho gia đình ngay trước khi gây án rằng các mục tiêu sẽ được “ưu tiên từ cấp cao nhất đến thấp nhất”.

Trong tiết lộ mới nhất về vụ việc, Tổng thống Trump cho biết ông có thể đã khiến phản ứng của Cơ quan Mật vụ Mỹ chậm lại khi tiếng súng vang lên tại buổi tiệc.

“Thực ra, chuyện xảy ra một phần là do tôi. Tôi muốn xem chuyện gì đang diễn ra. Và tôi đã không khiến mọi việc trở nên dễ dàng cho họ. Tôi muốn biết đang có chuyện gì” - ông Trump nói trong đoạn trích được công bố trước cuộc phỏng vấn với chương trình “60 Minutes” của CBS News.

“Và đến lúc đó, chúng tôi bắt đầu nhận ra có thể đây là một vấn đề nghiêm trọng… và khác với những âm thanh bình thường trong phòng tiệc mà bạn vẫn thường nghe” - tổng thống nói thêm. Trước đó, ông Trump nói rằng ban đầu ông cho rằng tiếng súng là “tiếng khay bị rơi”.

Theo tổng thống Mỹ, hành động của ông có thể đã khiến các đặc vụ thận trọng hơn trong những khoảnh khắc đầu tiên của sự việc.

“Tôi được bao quanh bởi những người rất giỏi, và có lẽ tôi đã khiến họ hành động chậm hơn một chút” - ông nói, đồng thời cho biết ông đã nói với các đặc vụ: “Khoan đã. Khoan đã. Để tôi xem đã, chờ một chút”.