Chính giới Mỹ, lãnh đạo thế giới phản ứng sau vụ nổ súng tại tiệc báo chí Nhà Trắng 26/04/2026 13:05

(PLO)- Nhiều chính trị gia Mỹ, lãnh đạo các nước đã bày tỏ niềm vui mừng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump, Phó Tổng thống JD Vance và nội các an toàn sau vụ nổ súng tại tiệc báo chí Nhà Trắng.

Ngày 25-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Phó Tổng thống JD Vance và nội các đã phải sơ tán khẩn cấp sau khi có tiếng súng trong Tiệc thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng được tổ chức tại một khách sạn ở thủ đô Washington D.C. Nhiều chính khách Mỹ và nhà lãnh đạo các quốc gia đã lên tiếng sau vụ việc, theo tờ The Hill.

Thống đốc bang Texas – ông Greg Abbott (thành viên đảng Cộng hòa) cảm ơn Cơ quan Mật vụ “vì hành động nhanh chóng, quyết đoán của họ để vô hiệu hóa mối đe dọa và bảo vệ tất cả người tham dự”.

Các mật vụ phản ứng sau vụ nổ súng. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

“Lời cầu nguyện cho sự an toàn của Tổng thống Trump, Đệ nhất phu nhân, các thành viên nội các và tất cả khách mời tại sự kiện đã được linh ứng” – ông viết trên mạng xã hội.

“Tạ ơn Chúa, Tổng thống Trump an toàn” – Hạ nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa Lauren Boebert viết trên nền tảng mạng xã hội X.

Thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa Lindsey Graham viết trên mạng xã hội X rằng ông “vô cùng biết ơn Chúa vì Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân, Phó Tổng thống Vance và phu nhân đều an toàn, cũng như tất cả những người khác tham dự bữa tối”.

“Điều duy nhất tôi chắc chắn là thời đại chúng ta đang sống đang tạo ra một loạt các mối đe dọa chưa từng có đối với Tổng thống Trump và các quan chức chính phủ khác. Tôi khen ngợi những sĩ quan cảnh sát dũng cảm đã có mặt để bảo vệ. Đối với người dân Mỹ, chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho tình hình bình ổn hơn và cố gắng trở thành một phần của giải pháp, chứ không phải là vấn đề” – ông viết.

Video được cho là nghi phạm vượt qua chốt an ninh tại sự kiện. Nguồn: DONALD TRUMP/TRUTH SOCIAL

Nhiều thành viên đảng Dân chủ cũng bày tỏ sự vui mừng vì không có thương vong sau vụ việc.

Thị trưởng thành phố New York – ông Zohran Mamdani cho biết “bạo lực chính trị là hoàn toàn không thể chấp nhận được”. Thượng nghị sĩ Mark Kelly viết trên X rằng ông “biết ơn vì tổng thống và những người khác tại bữa tối đều an toàn, và cảm kích trước sự phản ứng nhanh chóng của lực lượng thực thi pháp luật”.

“Tôi rất nhẹ nhõm khi biết tất cả mọi người tham dự bữa tối dành cho các phóng viên Nhà Trắng tối nay đều an toàn dựa trên những báo cáo ban đầu” – Thống đốc California Gavin Newsom viết.

Các nhà lãnh đạo thế giới cũng đã phản ứng sau tin tức về vụ nổ súng.

“Thật tuyệt vời khi Tổng thống Trump và phu nhân vẫn khỏe mạnh sau những sự kiện gần đây. Chúng tôi gửi lời chia sẻ. Bạo lực không bao giờ nên là cách giải quyết” – Tổng thống Mexico, bà Claudia Sheinbaum viết trên X.

Thủ tướng Canada – ông Mark Carney cho biết ông rất nhẹ nhõm khi biết rằng Trump và tất cả những người tham dự bữa tối đều an toàn.

“Bạo lực chính trị không có chỗ đứng trong bất kỳ nền dân chủ nào và tôi chia sẻ nỗi đau với tất cả những người đã bị ảnh hưởng do sự kiện đáng lo ngại này” – ông viết trên X.

Quyền Tổng thống Venezuela – bà Delcy Rodríguez cũng cho rằng “bạo lực không bao giờ là lựa chọn đối với những người coi trọng các giá trị hòa bình”.

“Chúng tôi lên án mạnh mẽ vụ tấn công nhằm vào Tổng thống Donald Trump và phu nhân – bà Melania Trump. Chúng tôi gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến họ và tất cả những người tham dự Bữa tối dành cho các phóng viên” – bà Rodríguez viết.