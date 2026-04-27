Cựu Tổng thống Obama lên tiếng vụ nổ súng tại tiệc báo chí Nhà Trắng 27/04/2026 12:16

Ngày 26-4, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa có phát ngôn liên quan vụ xả súng tại Tiệc chiêu đãi của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng (WHCD) ngày 25-4 có Tổng thống Donald Trump tham dự.

Trên nền tảng mạng xã hội X, ông Obama trước tiên nhấn mạnh vào việc thiếu các chi tiết được xác nhận về nguyên nhân dẫn đến vụ tấn công, sau đó lên án vấn nạn bạo lực nói chung và biểu dương lực lượng Mật vụ Mỹ.

Người được cho là nghi phạm trong vụ xả súng tại Nhà Trắng hôm 25-4 (trái) và cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: TRUTH SOCIAL/THE NEW YORK TIMES

"Mặc dù chúng ta chưa có thông tin chi tiết về động cơ đằng sau vụ xả súng đêm qua tại Tiệc chiêu đãi của WHCD, nhưng tất cả chúng ta đều có trách nhiệm bác bỏ quan điểm cho rằng bạo lực có chỗ đứng trong nền dân chủ của chúng ta" - ông Obama viết trên X.

"Sự việc cũng là một lời nhắc nhở sâu sắc về lòng dũng cảm và sự hy sinh mà các Đặc vụ thuộc Cơ quan Mật vụ Mỹ thể hiện mỗi ngày. Tôi biết ơn họ và cảm thấy nhẹ nhõm khi biết đặc vụ bị trúng đạn sẽ sớm bình phục" - vị cựu tổng thống cho biết thêm.

Phát ngôn của cựu Tổng thống Obama được đưa ra trong bối cảnh cơ quan điều tra đang tiến hành xem xét các tài liệu do nghi phạm để lại, trong đó vạch ra kế hoạch nhắm mục tiêu vào Tổng thống Trump và các quan chức chính quyền.

Fox News Digital đã liên hệ với đại diện của ông Obama để yêu cầu làm rõ thêm về những bình luận này, song hiện chưa có thêm thông tin mới.

Trước đó, giới chức trách đã xác định danh tính nghi phạm là Cole Allen, 31 tuổi, đến từ bang California. Đối tượng này bị cáo buộc đã nổ súng tại khách sạn Washington Hilton trong thời gian diễn ra sự kiện, vốn có sự tham dự của Tổng thống Trump cùng nhiều quan chức cấp cao của chính quyền.

Các quan chức thực thi pháp luật liên bang xác nhận với Fox News Digital rằng sau khi bị bắt giữ, Allen khai nhận có ý định tấn công các quan chức thuộc chính quyền ông Trump.

Đối tượng này đã chuẩn bị sẵn một bản "tuyên ngôn" trình bày chi tiết ý đồ của mình, đồng thời phát tán các luận điệu chống ông Trump và chống lại Cơ đốc giáo trên mạng xã hội.

Các tài liệu thu giữ cho thấy đối tượng đã xác định các quan chức chính phủ là mục tiêu tiềm năng và bày tỏ sự bất mãn đối với chính quyền Tổng thống Trump. Cơ quan điều tra hiện đang phân tích các tài liệu này nhằm làm rõ yếu tố có thể đã thúc đẩy vụ tấn công.

Tuy nhiên, do quá trình điều tra vẫn đang tiếp diễn, giới chức thực thi pháp luật chưa đưa ra kết luận chính thức về động cơ cuối cùng.