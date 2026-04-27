Đặc nhiệm Alpha của Ukraine tập kích dữ dội căn cứ hải quân, sân bay Nga ở Crimea 27/04/2026 09:39

(PLO)- Đặc nhiệm Alpha của Ukraine dùng UAV tầm xa tập kích căn cứ hải quân Sevastopol và sân bay quân sự Belbek trên bán đảo Crimea, tuyên bố đánh trúng nhiều mục tiêu quân sự Nga.

Ngày 26-4, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tuyên bố lực lượng nước này vừa tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào 3 tàu chiến, 1 tiêm kích cùng nhiều mục tiêu quân sự khác của Nga tại bán đảo Crimea trong đêm 26-4.

Theo thông cáo từ SBU, dưới sự chủ trì của đơn vị đặc nhiệm Alpha, lực lượng Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) tầm xa để tập kích căn cứ hải quân thuộc Hạm đội Biển Đen tại Sevastopol và sân bay quân sự Belbek, theo tờ Kyiv Independent.

Cảnh lực lượng SBU tấn công các mục tiêu quân sự tại Crimea ngày 26-4. Nguồn: Suspilne/SBU

Danh sách các mục tiêu bị đánh trúng được cho bao gồm: tàu đổ bộ cỡ lớn Yamal và Filchenkov, tàu trinh sát Ivan Khurs của Hải quân Nga; trung tâm huấn luyện Lukomka thuộc Hạm đội Biển Đen; sở chỉ huy đơn vị trinh sát vô tuyến kỹ thuật phòng không và trạm radar MR-10M1 “Mys-M1”.

SBU cũng cho biết rằng tại sân bay quân sự Belbek, 1 tiêm kích MiG-31 cùng cơ sở kỹ thuật - vận hành của sân bay này đã bị trúng đòn tập kích.

Bình luận về chiến dịch, Quyền lãnh đạo SBU - ông Yevhen Khmara khẳng định mục tiêu của đợt tấn công nhằm làm suy yếu hạ tầng quân sự của Nga.

“Mỗi chiến dịch như vậy đều tuân theo một logic rõ ràng: chúng tôi từng bước phá hủy các thành tố then chốt trong hạ tầng quân sự của đối phương - từ hải quân, không quân đến trinh sát và phòng không” - ông Khmara nhấn mạnh.

Lực lượng SBU đánh trúng tiêm kích MiG-31 tại sân bay Belbek ở Crimea. Ảnh: Suspilne /SBU

Cũng theo ông Khmara, các đòn tập kích liên tiếp làm suy giảm đáng kể khả năng kiểm soát không phận, năng lực bảo vệ lực lượng và công tác lập kế hoạch tác chiến của Nga.

Ngoài ra, kênh Telegram Crimean Wind mô tả bầu trời Sevastopol khi đó bị UAV “phủ kín theo mọi hướng”, trong khi các tổ phòng không cơ động bắn trả trong tình trạng rối loạn, thiếu phối hợp.

Phía Nga xác nhận bán đảo Crimea và đặc biệt là TP Sevastopol đã phải hứng chịu một đợt tập kích quy mô lớn bằng UAV trong đêm 26-4, theo hãng thông tấn TASS.

Trên kênh Telegram cá nhân, lãnh đạo Sevastopol - ông Mikhail Razvozhayev mô tả đây là một "cuộc không kích thực sự dữ dội" của đối phương. Theo số liệu tổng hợp mới nhất, lực lượng Ukraine đã triển khai khoảng 100 UAV nhằm vào thành phố.

Một số thiệt hại ở Sevastopol sau đòn không kích của Ukraine. Ảnh: TELEGRAM

"Phần lớn UAV đã bị tiêu diệt trên vùng biển hoặc ngay trên không phận thành phố, một số khác bị bắn hạ trên vùng trời Crimea" - ông Razvozhayev cho biết.

Vị quan chức cũng nhấn mạnh rằng cuộc tấn công đã bị đẩy lùi và tránh được những hậu quả thảm khốc nhờ nỗ lực của các đơn vị phòng không, Hạm đội Biển Đen và các tổ hỏa lực cơ động thuộc phân đội Sevastopol.

Ông Razvozhayev không đề cập các mục tiêu mà Ukraine nhắc tới bên trên.

Về thiệt hại dân sự, chính quyền địa phương xác nhận vụ việc đã khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Hơn 50 ngôi nhà dân và chung cư tại nhiều khu vực khác nhau trong thành phố đã bị hư hại, chủ yếu là vỡ kính cửa sổ và hỏng ban công do sức công phá từ các vụ nổ.