Chiến sự Nga-Ukraine 27-4: Đỏ lửa Odessa, Crimea; Ông Putin cảm ơn binh sĩ Triều Tiên tham gia chiến đấu tại tỉnh Kursk 27/04/2026 08:51

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường; Kiev tấn công kinh hoàng Crimea; Ông Putin cảm ơn binh sĩ Triều Tiên tham gia chiến đấu tại tỉnh Kursk.

Ukraine nói đánh trúng 3 tàu chiến và sân bay Nga tại Crimea

Ngày 26-4, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tuyên bố lực lượng nước này vừa tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào 3 tàu chiến, 1 tiêm kích cùng nhiều mục tiêu quân sự khác của Nga tại bán đảo Crimea trong đêm 26-4.

Theo thông cáo từ SBU, dưới sự chủ trì của đơn vị đặc nhiệm Alpha, lực lượng Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) tầm xa để tập kích căn cứ hải quân thuộc Hạm đội Biển Đen tại Sevastopol và sân bay quân sự Belbek, theo tờ Kyiv Independent.

Danh sách các mục tiêu bị đánh trúng được cho là bao gồm: tàu đổ bộ cỡ lớn Yamal và Filchenkov, tàu trinh sát Ivan Khurs của Hải quân Nga; trung tâm huấn luyện Lukomka thuộc Hạm đội Biển Đen; sở chỉ huy đơn vị trinh sát vô tuyến kỹ thuật phòng không và trạm radar MR-10M1 “Mys-M1”.

Tàu đổ bộ Nga Yamal neo đậu tại Sevastopol (Ukraine) năm 2011. Ảnh minh họa: Wikimedia Commons

SBU cũng cho biết rằng tại sân bay quân sự Belbek, 1 tiêm kích MiG-31 cùng cơ sở kỹ thuật - vận hành của sân bay này đã bị trúng đòn tập kích.

Bình luận về chiến dịch, Quyền lãnh đạo SBU - ông Yevhen Khmara khẳng định mục tiêu của đợt tấn công nhằm làm suy yếu hạ tầng quân sự của Nga.

“Mỗi chiến dịch như vậy đều tuân theo một logic rõ ràng: chúng tôi từng bước phá hủy các thành tố then chốt trong hạ tầng quân sự của đối phương - từ hải quân, không quân đến trinh sát và phòng không” - ông Khmara nhấn mạnh.

Cũng theo vị lãnh đạo này, các đòn tập kích liên tiếp đang làm suy giảm đáng kể khả năng kiểm soát không phận, năng lực bảo vệ lực lượng và công tác lập kế hoạch tác chiến của Nga.

Phía Nga xác nhận bán đảo Crimea và đặc biệt là thành phố Sevastopol đã phải hứng chịu một đợt tập kích quy mô lớn bằng UAV trong đêm 26-4, theo hãng thông tấn TASS.

Trên kênh Telegram cá nhân, lãnh đạo TP Sevastopol (Crimea) - ông Mikhail Razvozhayev mô tả đây là một "cuộc không kích thực sự dữ dội" của đối phương. Theo số liệu tổng hợp mới nhất, lực lượng Ukraine đã triển khai khoảng 100 UAV nhằm vào thành phố.

"Phần lớn UAV đã bị tiêu diệt trên vùng biển hoặc ngay trên không phận thành phố, một số khác bị bắn hạ trên vùng trời Crimea" - ông Razvozhayev cho biết.

Vị quan chức cũng nhấn mạnh rằng cuộc tấn công đã bị đẩy lùi và tránh được những hậu quả thảm khốc nhờ nỗ lực của các đơn vị phòng không, Hạm đội Biển Đen và các tổ hỏa lực cơ động thuộc phân đội Sevastopol.

Về thiệt hại dân sự, chính quyền địa phương xác nhận vụ việc đã khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Hơn 50 ngôi nhà dân và chung cư tại nhiều khu vực khác nhau trong thành phố đã bị hư hại, chủ yếu là vỡ kính cửa sổ và hỏng ban công do sức công phá từ các vụ nổ.

Odessa bị không kích dồn dập

Giới chức địa phương nói rằng Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng UAV vào thành phố Odessa đầu ngày 27-4, theo Kyiv Independent.

Các vụ nổ đầu tiên được ghi nhận tại thành phố này vào khoảng 1 giờ 30 sáng (giờ địa phương), ngay khi Không quân Ukraine phát đi cảnh báo về các đợt UAV của Nga đang tiếp cận khu vực.

Tỉnh trưởng tỉnh Odessa - ông Oleh Kiper thông tin rằng đợt tấn công bằng UAV của Nga đã đánh trúng 1 tòa nhà dân cư và 1 khách sạn, gây ra hỏa hoạn lớn tại hiện trường.

Về con số thương vong, ông Serhii Lysak, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự địa phương, xác nhận có ít nhất 13 người đã bị thương trong vụ việc. Bên cạnh đó, nhiều vụ cháy ô tô và các đợt tập kích nhằm vào hệ thống nhà kho cũng được ghi nhận. Hiện giới chức vẫn chưa thống kê được mức độ thiệt hại cụ thể.

Nga nói bắn hạ 530 UAV

Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn thành công hàng loạt vũ khí của Ukraine trong ngày qua, bao gồm 7 quả bom hàng không dẫn đường, 2 đạn rocket từ hệ thống pháo phản lực HIMARS và 530 UAV, theo TASS.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Bản báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố những thiệt hại nặng nề về nhân lực của phía Ukraine trong khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt.

Cụ thể, quân Nga ước tính đã gây thiệt hại cho Ukraine khoảng 1.215 binh sĩ trong ngày qua.

Những tổn thất này trải đều trên các khu vực do các nhóm tác chiến của Nga kiểm soát: hơn 195 binh sĩ tại khu vực của Nhóm tác chiến phía Bắc, lên tới 210 binh sĩ thuộc Nhóm phía Tây, hơn 175 thuộc Nhóm phía Nam, 295 thuộc Nhóm Trung tâm, 290 thuộc Nhóm phía Đông và khoảng 50 binh sĩ tại khu vực Nhóm tác chiến Dnepr.

Ông Putin cảm ơn binh sĩ Triều Tiên tham gia chiến đấu tại tỉnh Kursk

Ngày 26-4, Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các binh sĩ Triều Tiên đã tham gia các chiến dịch tác chiến tại tỉnh Kursk của Nga, theo TASS.

Nội dung được nêu trong bức điện mừng của ông Putin, nhân dịp khánh thành Khu phức hợp và Bảo tàng Tưởng niệm Chiến công trong các chiến dịch quân sự ở nước ngoài tại thủ đô Bình Nhưỡng (Triều Tiên).

"Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới những người lính Triều Tiên dũng cảm đã tham gia tác chiến tại tỉnh Kursk, đồng thời xin bày tỏ lòng thành kính trước những anh hùng đã ngã xuống" - nhà lãnh đạo Nga bày tỏ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

"Kề vai sát cánh cùng những người anh em chiến binh Nga, các sĩ quan và binh sĩ Triều Tiên đã thể hiện lòng dũng cảm xuất chúng và tinh thần hy sinh cao cả, làm rạng danh bản thân bằng những vinh quang bất diệt. Những chiến công vô song của họ sẽ mãi khắc sâu trong tâm trí mỗi người dân Nga" - Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Theo người đứng đầu Điện Kremlin, khu tưởng niệm được khánh thành trong ngày 26-4 nhằm vinh danh và lưu giữ ký ức về những hy sinh của các quân nhân thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên. Ông Putin cũng bày tỏ tin tưởng công trình này sẽ trở thành "biểu tượng hiện hữu cho tình hữu nghị và tinh thần đoàn kết giữa hai dân tộc".

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Nga cũng gửi lời tri ân sâu sắc tới nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng toàn thể những cá nhân đã tham gia thực hiện dự án quy mô lớn này trong thời gian kỷ lục.