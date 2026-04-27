Điện Kremlin: Châu Âu xây dựng Nga thành kẻ thù để che giấu khủng hoảng nội bộ 27/04/2026 06:13

Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng bộ máy tuyên truyền của châu Âu đang cố biến Nga thành "một kẻ thù bên ngoài lý tưởng" nhằm che đậy những rắc rối nội bộ của chính họ. Tuy nhiên, ông khẳng định chiêu trò này khó thành công.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Vesti, xuất bản ngày 26-4, ông Peskov nói châu Âu đang đối mặt hàng loạt cuộc khủng hoảng ngày càng trầm trọng: “Đó là khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng hiện sinh, khủng hoảng an ninh và quan trọng nhất là khủng hoảng trong việc tự nhận thức cũng như các giá trị cốt lõi của mình”.

Theo ông Peskov, bộ máy tuyên truyền châu Âu tìm cách xây dựng hình ảnh Nga như một “kẻ thù bên ngoài điển hình” chỉ vì đây là “một quốc gia lớn và hùng mạnh”.

Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

“Liệu điều đó có mang lại điều gì tốt đẹp không? Họ có thể đổ mọi trách nhiệm lên chúng tôi không? Tất nhiên là khó có khả năng đó” - ông Peskov nói.

Ông Peskov cũng nhấn mạnh Nga là một phần của châu Âu, do đó, hệ thống an ninh của châu lục này sẽ "không thể tưởng tượng nổi" nếu gạt bỏ Nga và không tôn trọng lợi ích của Moscow.

“Đáng tiếc, thế hệ chính trị gia châu Âu hiện nay đang lựa chọn con đường bài Nga toàn diện làm trọng tâm. Việc coi Nga là mối đe dọa chính đối với sự tồn tại của châu Âu là không khôn ngoan. Đó là một sai lầm. Nga không thể là mối đe dọa chính của châu Âu” - vị phát ngôn viên nhấn mạnh, thêm rằng với tư cách một quốc gia Á-Âu, Nga là một phần không thể tách rời của châu Âu.

Về vấn đề Ukraine, ông Peskov cho biết Moscow đã nhiều lần kêu gọi Kiev "phải có đủ quyết tâm" để đưa ra những quyết định cần thiết nhằm đạt được một thỏa thuận, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Ông Peskov cảnh báo việc chần chừ sẽ chỉ làm tình hình tồi tệ hơn: "Càng về sau, họ sẽ càng phải đưa ra những quyết định đau đớn hơn nữa".

Châu Âu và Ukraine chưa lên tiếng về thông tin trên.

Nga và Ukraine đã tiến hành nhiều vòng đàm phán trực tiếp, cũng như các cuộc gặp 3 bên có sự tham gia của Mỹ nhưng tiến trình hòa bình đã bị đình trệ do chiến sự Trung Đông.

Theo đài RT, tranh chấp lãnh thổ vẫn là trở ngại chính trong hòa đàm Nga-Ukraine.

Kiev kiên quyết không nhượng bộ, trong khi Moscow yêu cầu bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải công nhận các khu vực (của Ukraine trước đây) đã bỏ phiếu sáp nhập vào Nga.

Ngoài ra, thỏa thuận cũng phải giải quyết dứt điểm vấn đề NATO mở rộng và việc Ukraine "ngả" về phương Tây.