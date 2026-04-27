Lebanon chứng kiến ngày đẫm máu nhất kể từ khi ký ngừng bắn với Israel 27/04/2026 10:56

Ngày 26-4, Bộ Y tế Lebanon cho biết các cuộc tấn công của Israel vào miền nam nước này trong ngày đã khiến 14 người thiệt mạng, 37 người bị thương. Đây là ngày ghi nhận nhiều thương vong nhất ở Lebanon kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn Israel-Lebanon có hiệu lực từ ngày 17-4, theo hãng tin AFP.

Bộ Y tế Lebanon cho biết trong số những người thiệt mạng hôm 26-4 có 2 phụ nữ và 2 trẻ em. Theo AFP, các cuộc tấn công của Israel đã khiến ít nhất 36 người thiệt mạng kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn bắt đầu.

Khói bốc lên tại thị trấn Arnoun (miền nam Lebanon) sau một cuộc không kích, vào ngày 26-4. Ảnh: AFP

Hãng thông tấn quốc gia Lebanon NNA đưa tin về các cuộc tấn công của Israel tại nhiều địa điểm ở miền nam nước này hôm 26-4, cả ở những khu vực mà Israel đã đưa ra cảnh báo sơ tán và những nơi chưa được cảnh báo.

Về phía Israel, nước này cho biết 1 binh sĩ đã thiệt mạng, 6 người bị thương trong một vụ tấn công bằng máy bay không người lái mang chất nổ của Hezbollah ở miền nam Lebanon hôm 26-4.

Thủ tướng Israel – ông Benjamin Netanyahu cáo buộc Hezbollah liên tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và cho biết sẽ hành động mạnh mẽ để đáp trả.

“Phải hiểu rằng, trên thực tế, những hành vi vi phạm của Hezbollah đang phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn” – ông Netanyahu nói hôm 26-4.

Ông cũng cho biết trong hai tuần ngừng bắn vừa qua, Israel "đã tiêu diệt 46 thành viên Hezbollah [ở miền nam Lebanon], và chúng tôi sẽ hành động mạnh tay và quyết liệt. Chúng tôi không sẵn sàng chấp nhận tình trạng vô pháp này. Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để khôi phục an ninh cho miền bắc Israel”.

Trong ngày, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết họ đã thực hiện một loạt các cuộc không kích và pháo kích ở miền nam Lebanon, nhắm vào các thành viên và cơ sở hạ tầng của Hezbollah.

Trong khi đó, Hezbollah cũng cáo buộc Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Nhóm này cũng cho biết sẽ tiếp tục đáp trả những hành vi vi phạm thỏa thuận và chiếm đóng miền nam Lebanon.