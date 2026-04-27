VIDEO: Iran diễu hành 'UAV tự sát' Shahed 136 giữa làn sóng ủng hộ chính phủ 27/04/2026 11:25

(PLO)- Truyền thông Iran đăng tải video cho thấy quân đội diễu hành "UAV tự sát" Shahed tại Tabriz, giữa các cuộc tuần hành ủng hộ chính phủ.

Hãng thông tấn Fars ngày 27-4 đăng trên mạng xã hội X một đoạn video ghi lại cảnh quân đội Iran phô diễn các máy bay không người lái (UAV) Shahed 136 ngay tại Quảng trường Saat, thuộc thành phố Tabriz.

Theo Cổng thông tin Đạn dược Nguồn mở (OSMP), Shahed là dòng máy bay không người lái do Iran tự thiết kế, thường được giới quân sự gọi với cái tên "UAV tự sát" hay "UAV cảm tử".

Video ghi cảnh quân đội Iran diễu hành drone Shahed tại quảng trường Saat, thuộc thành phố Tabriz. Nguồn: FARS/X

Khác với các loại UAV trinh sát thông thường có thể quay về căn cứ, dòng Shahed được lập trình để bay thẳng đến các mục tiêu đã định sẵn và lập tức phát nổ khi xảy ra va chạm.

Theo đài CNN, động thái phô diễn sức mạnh quân sự này diễn ra trong bối cảnh làn sóng ủng hộ chính phủ đang dâng cao.

Kể từ khi chiến sự bùng nổ, các cuộc mít tinh và tuần hành ban đêm đã liên tục được tổ chức tại thủ đô Tehran cũng như nhiều thành phố khác trên khắp lãnh thổ Iran.

Vào tuần trước, một loại vũ khí được cho là tên lửa đạn đạo cũng đã xuất hiện trong một sự kiện tuần hành tương tự.