Nữ du học sinh Lào Maysaa nhận lại iPhone 17, xúc động cảm ơn công an 12/10/2025 06:13

(PLO)- Sau 3-4 giờ trình báo bị mất điện thoại iPhone 17, Công an phường Ba Đình đã tìm ra và trao trả tài sản cho nữ du học sinh Lào Maysaa.

Tối 11-10, du học sinh Lào Bouavone Phanthaboouasy (thường gọi là Maysaa) cho biết cô đã được nhận lại chiếc điện thoại iPhone 17 bị mất.

Xúc động khi nhận lại tài sản, Maysaa bày tỏ lời cảm ơn tới Công an phường Ba Đình, TP Hà Nội. "Em thật sự cảm ơn các anh Công an Ba Đình, các anh quá xuất sắc, các anh quá tuyệt vời và các anh đã bàn giao lại điện thoại cho em rồi”- Maysaa xúc động chia sẻ.

Nữ du học sinh Lào Maysaa vui mừng nói lời cảm ơn Công an phường Ba Đình khi nhận lại iPhone 17.

Trước đó, chiều cùng ngày, Công an phường Ba Đình tiếp nhận trình báo của Maysaa (24 tuổi, du học sinh Lào đang theo học Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội) về việc bị kẻ gian lấy mất điện thoại iPhone 17 cùng một khoản tiền mặt, tổng giá trị khoảng 50 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã khẩn trương xác minh, rà soát các đầu mối và chỉ sau khoảng 3-4 giờ, đã tìm được chiếc điện thoại bị mất, trao trả lại cho nữ du học sinh.

Trong thời gian chờ kết quả, Maysaa đã đăng bài trên trang cá nhân, kêu gọi người nhặt được hoặc bên thu mua phát hiện chiếc điện thoại của mình thì cho cô chuộc lại.

Bài viết nhận được hàng chục nghìn lượt chia sẻ, trong đó nhiều người ngỏ ý tặng điện thoại mới cho cô nhưng Maysaa từ chối, đồng thời kêu gọi mọi người dành sự giúp đỡ đó cho bà con vùng lũ thông qua tài khoản Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Maysaa là nữ du học sinh Lào nổi tiếng với hình ảnh thân thiện, năng động và những video chia sẻ trải nghiệm khám phá văn hóa, ẩm thực Việt Nam trên mạng xã hội.

Cô từng đoạt giải Nhì kỳ thi ASEAN Quiz cấp tỉnh ở Lào, nhận học bổng du học tại Việt Nam từ năm 18 tuổi. Hiện cô sở hữu kênh TikTok hơn 1 triệu người theo dõi...