Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ: Cán bộ có người vẫn còn ở không, có người làm ngày đêm không kịp 29/04/2026 14:29

(PLO)- Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ nói về hai nút thắt cơ chế và công tác cán bộ, trong đó ông yêu cầu việc đánh giá cán bộ phải đúng người thì mới đổi người được.

Ngày 29-4, HĐND TP Cần Thơ tổ chức kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề) để quyết định nhiều vấn đề quan trọng trên các lĩnh vực về nhân sự, chứng thực, đầu tư, kinh tế, ngân sách, giáo dục, chuyển đổi nghề...

2 “nút thắt” của TP

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Đồng Văn Thanh cho biết, năm 2026, thành phố phấn đấu đạt mức tăng trưởng 2 con số nhưng thực tế trong quý I chỉ đạt 7,02%.

Đây là việc thành phố phải nghiên cứu, phải cân nhắc và phải tính toán, đòi hỏi trong quý II, các cấp, các ngành phải nỗ lực, quyết tâm cao, đề ra các giải pháp, hành động cụ thể, quyết liệt hơn nữa, nhất là vai trò của người đứng đầu; mỗi ngành, mỗi đơn vị cần phối hợp đồng bộ, chặt chẽ để tháo gỡ khó khăn, những điểm nghẽn, những nút thắt.

“Nút thắt hiện nay của chúng ta vẫn ở hai vấn đề, một là về cơ chế chính sách vẫn còn có những điểm, những chỗ chưa phù hợp, chậm tháo gỡ, khó thực hiện. Thứ hai là về công tác cán bộ. Công tác cán bộ không chỉ ở cán bộ lãnh đạo mà cán bộ ở các phòng ban, cán bộ là chuyên viên từ cấp xã cho đến sở ngành của TP” – ông Đồng Văn Thanh cho hay.

Cũng theo Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, đồng thời với sự khó khăn của đội ngũ cán bộ làm công tác chuyên viên, làm công tác tham mưu thì vẫn còn có đội ngũ cán bộ là lãnh đạo của các sở ngành cấp tỉnh.

Ông nhắc lại đánh giá của mình từ kỳ họp cuối năm 2025, vấn đề phân công đội ngũ cán bộ ở các sở ngành và các địa phương vẫn còn chưa phù hợp.

“Chúng tôi đi giám sát 109 đảng ủy trực thuộc Đảng bộ TP, chiều hôm nay chúng tôi giám sát xong. Cái chung thấy rằng việc phân công sau sáp nhập vẫn còn nhiều vị trí chưa phù hợp, kể cả chuyên môn, kể cả về năng lực.

Đặc biệt, việc phân công của sở ngành vẫn còn trường hợp biết người nào phân người đó, không phát huy được hết đội ngũ cán bộ của mình trong cơ quan đơn vị.

Có những đồng chí vẫn còn ở không, trong khi có những đồng chí làm cả ngày cả đêm không kịp. Tôi đã nhắc trong kỳ họp cuối năm vừa rồi, cho nên việc này cần phải tháo gỡ” – Chủ tịch HĐND TP nhấn mạnh.

Xem lại việc đánh giá cán bộ

Đồng thời, ông cũng yêu cầu phải xem lại công tác đánh giá cán bộ cuối năm vừa qua “có đúng hay chưa, đúng thực chất chưa, hay vẫn còn né tránh, vẫn còn dễ dãi, cho nên cuối cùng đánh giá ai cũng hoàn thành hết, trong khi nhiệm vụ của đơn vị không hoàn thành hoặc hoàn thành rất yếu”.

Bên cạnh đó, ông cũng thông tin việc đánh giá cán bộ trong quý I-2026, nhiều địa phương vẫn nói không biết dựa vào đâu để đánh giá.

Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ cho rằng, trong quý I, không có đơn vị nào không có nhiệm vụ cả, chỉ có vấn đề cụ thể hóa ở những nhiệm vụ đó trong quý I phải làm cái gì và đạt ở mức độ nào, thì mới có chuẩn để đánh giá.

“Công tác xây dựng đảng, triển khai nghị quyết đạt được bao nhiêu %, xong hết chưa, chất lượng triển khai nghị quyết như thế nào? Chương trình hành động đã làm xong chưa, làm tốt chưa, đúng hướng dẫn chưa?

Trong sắp xếp tổ chức cán bộ, chúng ta sắp xếp ổn chưa, chưa ổn nghĩa là chưa xong, chưa sắp xếp đúng vị trí nghĩa là chúng ta chưa xong?”- ông Đồng Văn Thanh nhấn mạnh.

Ông đề nghị các cơ quan, đơn vị phải xem lại công tác đánh giá, nếu đánh giá chưa tốt thì lần này điều chỉnh lại, các đoàn đi giám sát cũng nhắc nhở các địa phương như vậy.

Theo ông Đồng Văn Thanh, cần tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn để khai thác các dự án, công trình trọng điểm của thành phố; khơi thông nguồn lực, khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, toàn diện, bền vững, đồng thời gắn với việc đảm bảo tốt các chính sách an sinh xã hội.