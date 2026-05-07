Chủ tịch Cần Thơ: Sẽ giới thiệu, bàn giao cơ sở hành chính cũ cho Đại học Quốc gia TP.HCM 07/05/2026 18:53

(PLO)- Liên quan xử lý tài sản công, Chủ tịch Cần Thơ cho biết sẽ giới thiệu khu hành chính cũ ở Sóc Trăng, Hậu Giang đến các trường thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM xem xét tiếp nhận để bàn giao.

Chiều 7-5, UBND TP Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 103 xã, phường.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cho biết bên cạnh những kết quả đạt được cũng cần nhìn nhận thẳng thắn một số tồn tại, hạn chế.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên phát biểu chỉ đạo. Ảnh: NHẪN NAM

Thứ nhất, năng lực chuyên môn của một bộ phận cán bộ, công chức cấp cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh mới. Thực tế 15 đoàn giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy đều đánh giá năng lực cán bộ chưa đồng đều. Có nơi thừa thiếu về số lượng biên chế nhưng chất lượng chưa đạt, đặc biệt là các chuyên môn về công nghệ thông tin, đất đai, môi trường, tài chính.

“Bước đầu chúng tôi đánh giá là tập trung được việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân và tổ chức. Còn việc hoạch định, lập kế hoạch, lãnh đạo việc phát triển kinh tế xã hội còn nhiều vấn đề”, ông Tuyên cho hay.

Thứ hai, hạ tầng công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu giữa các ngành với bộ ngành trung ương, giữa TP đến các xã phường chưa đồng bộ. Việc thiếu liên thông làm ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý thủ tục hành chính.

Thứ ba, khối lượng công việc tại cấp xã sau sắp xếp tăng lên khá nhiều. Trong khi đó, điều kiện cơ sở vật chất và năng lực cán bộ thực hiện một số nhiệm vụ chưa đáp ứng yêu cầu.

Thứ tư, một số địa phương còn lúng túng trong việc phân định chức năng, nhiệm vụ. Có những việc thuộc thẩm quyền nhưng cơ sở vẫn hỏi đi hỏi lại, không dám làm, ảnh hưởng việc điều hành năm 2025 và quý I-2026. Điều này khiến tiến độ giải phóng mặt bằng, thủ tục thuê đất còn chậm.

Thứ năm, công tác bàn giao kinh phí, cơ sở vật chất và xử lý tài sản dôi dư còn rất khó khăn. Đối với cấp tỉnh, phương án phê duyệt xử lý tài sản dôi dư đã có nhưng không ai tham gia dù TP mời gọi liên tục.

“Chiều chủ nhật này, đoàn Đại học Quốc gia TP.HCM với 7-8 trường xuống làm việc với TP. Chúng tôi sẽ mời các trường nghiên cứu thêm khu hành chính của Hậu Giang, Sóc Trăng trước đây. Nếu tiếp nhận được cơ sở nào, chúng tôi sẽ mạnh dạn xin ý kiến tập thể để bàn giao, chứ hiện nay chuyển đổi công năng không đơn giản”, Chủ tịch TP Cần Thơ thông tin.

Bên cạnh đó, ông cũng nói về một số khó khăn trong việc tiếp nhận ngân sách khi chia tách và công tác chỉnh lý hồ sơ lưu trữ khối nhà nước.

Để nâng cao hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện tổ chức bộ máy và vị trí trưởng, phó phòng. Cùng đó, TP tiếp tục sắp xếp phòng chuyên môn cấp xã; bố trí thêm biên chế, chức danh phó chủ tịch theo phân loại. TP cũng đẩy mạnh sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập như ban quản lý dự án, trung tâm dịch vụ tổng hợp, trạm y tế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là ở cấp xã.