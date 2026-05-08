Vừa biết Indonesia cùng bảng với Việt Nam, HLV chủ nhà đã... suy sụp 08/05/2026 11:53

(PLO)- HLV Nova Arianto của Indonesia tỏ ra lo lắng khi các học trò của ông nằm cùng bảng với đội mạnh Việt Nam...

Ngày 7-5, tại Madan, Indonesia diễn ra lễ bốc thăm giải vô địch U-19 Đông Nam Á. Đáng chú ý khi vừa nghe đội trẻ Indonesia cùng bảng A với Việt Nam, HLV Nova Arianto đã... suy sụp.

Nỗi ám ảnh mới nhất là đội chủ nhà U-17 Indonesia cùng bảng A với U-17 Việt Nam và thầy trò Yulianto đã bị loại sớm, còn Việt Nam thì lên ngôi vô địch.

Giải U-19 Đông Nam Á 2026 diễn ra từ ngày 1 đến ngày 16-6 tại Indonesia. Đội trẻ Việt Nam lại rơi vào bảng A cùng chủ nhà Indonesia, Myanmar và Đông Timor.

Bảng B có Thái Lan, Malaysia, Singapore và Brunei. Bảng C gồm Úc, Campuchia và Philippines.

Cần biết thể thức giải trẻ Đông Nam Á rất nghiệt ngã, sau vòng bảng là bán kết, tức mỗi bảng chỉ lấy đội nhất và so kè 3 đội nhì lấy 1 đội vào bán kết. Đó cũng là lý do thầy trò HLV Yulianto bật bãi ngay vòng bảng ở giải U-17 hồi tháng 4. Nay thuyền trưởng Nova Yulianto lại ám ảnh cùng bảng với U-19 Việt Nam, sợ đi theo vết xe đổ U-17.

HLV Nova Arianto không giấu lo lắng khi đưa ra nhận xét: “Chúng tôi lại rơi vào bảng thách thức nhất, như bảng tử thần khi có Việt Nam. Đây là đối thủ khó khăn nhất của chúng tôi. Những năm qua, quốc gia này có sự phát triển vượt bậc về bóng đá trẻ, các tuyến của họ rất dày, nhiều tài năng trẻ trưởng thành. Còn bóng đá trẻ Myanmar và Đông Timor cũng không phải dễ dàng cho Indonesia”.

Những gì HLV Nova Arianto nói là không sai, vì hiện các tuyến trẻ Việt Nam đang “làm trùm” Đông Nam Á và gây tiếng vang tại giải châu Á.

Giải U-19 Đông Nam Á khởi tranh vào tháng 6 mà Indonesia là đương kim vô địch. Giải này năm ngoái, ở trận chung kết, Indonesia đã đánh bại Thái Lan 1-0 để lên ngôi.