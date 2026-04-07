Anthony Joshua xuất hiện sau vụ tai nạn giết 2 bạn thân 07/04/2026 11:56

Cựu vô địch hạng nặng thế giới Anthony Joshua, người Anh đã xuất hiện trở lại sau vụ tai nạn ô tô thảm khốc giết chết 2 bạn thân của anh. Ngày 29-12 năm rồi tay đấm Anh Joshua đi cùng 2 người bạn thân Sina Ghami và Latif Ayodele cũng là những nhân vật quan trọng trong đội của anh mỗi khi thượng đài.

Ba người này lái chiếc SUV chạy tốc độ cao trên cao tốc ở Nigeria và va chạm với xe tải hạng nặng, kết quả là chiếc SUV cuốn vào xe tải làm chết ngay tại chỗ 2 người bạn của Anthony Joshua, rất may là tay đấm cựu vô địch hạng nặng Anh chỉ bị xây xát nhẹ mà anh khẳng định - "Chúa đã che chở".

Chiếc xe chở cựu vô địch thế giới Anthony Joshua và hai người bạn biến dạng hoàn toàn. Ảnh:N.S

Sau vụ tai nạn kinh hoàng để lại nỗi mất mát cực lớn, Joshua sống yên lặng, không ồn ào và thậm chí... ẩn dật.

Cho đến ngày 5-4 anh mới xuất hiện trước công chúng, cụ thể là đến xem cuộc so găng của ông bạn Derek Chisora (lần thượng đài thứ 50) với tay đấm Deontay Wilder.

Khi Joshua xuất hiện lối vào cổng với những vệ sĩ dày đặc, đám đông người da màu chen lấn ngưỡng mộ anh, cùng với đó là một “rừng ống kính” chĩa vào cựu vô địch hạng nặng thế giới.

Hai người bạn qua đời ngay hiện trường, còn Joshua lại không hề hấn gì. Ảnh:N.S

Năm ngoái nếu như không bị tai nạn, Joshua sẽ thượng đài cùng võ sĩ Jake Paul của Mỹ, một tay YouTuber kiêm võ sĩ lừng danh tại Miami.

Trả lời báo chí Anthony Joshua cho biết: “Quay lại chốn quyền Anh, tôi cảm thấy thật tuyệt vời làm sao". Ông bầu Eddie Hearn của Joshua nói: “Joshua cần thời gian để hồi phục, nhất là chấn thương tâm lý, rồi sau đó mới xem xét liệu anh ấy có thượng đài trở lại hay không”.