Real Madrid khủng hoảng vẫn dám “chơi tay đôi” Bayern Munich 07/04/2026 11:54

(PLO)- Real Madrid sẽ bước vào trận lượt đi tứ kết Champions League gặp Bayern Munich trên sân Santiago Bernabeu vào rạng sáng ngày 8-4 trong hoàn cảnh sứt mẻ lực lượng và phong độ đầy bất ổn.

Real Madrid dẫu là đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử giải đấu với 15 lần đăng quang, nhưng đại diện Tây Ban Nha lại đang khiến người hâm mộ lo lắng bởi những màn trình diễn thiếu ổn định thời gian gần đây.

Trái ngược với sự phập phù của chủ sân Bernabeu, đội khách Bayern Munich lại cho thấy hình ảnh chắc chắn và hiệu quả hơn. “Hùm xám” nước Đức đang duy trì vị thế dẫn đầu Bundesliga với khoảng cách an toàn và cũng chỉ thua đúng một trận ở vòng bảng Champions League mùa này. Với phong độ ấn tượng, thầy trò HLV Vincent Kompany rõ ràng không đến Madrid để “làm nền”.

Tình hình lực lượng của hai đội cũng tạo thêm nhiều biến số. Real Madrid chắc chắn không có sự phục vụ của thủ thành Thibaut Courtois và tiền đạo Rodrygo. Trong khi đó, Kylian Mbappe, Ferland Mendy và Dani Ceballos vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân. Bên phía Bayern, thể trạng của Harry Kane chưa thực sự đảm bảo, điều có thể ảnh hưởng lớn đến sức tấn công của họ.

Harry Kane chưa chắc ra sân cho Bayern Munich ở Bernabeu. Ảnh: EPA.

HLV Alvaro Arbeloa của Real Madrid tỏ ra thận trọng nhưng không giấu quyết tâm. Sau thất bại gây sốc 1-2 trước Mallorca tại La Liga, một kết quả khiến Real kém Barcelona tới 7 điểm và gần như thất thế trong cuộc đua vô địch, ông nhanh chóng yêu cầu các học trò gạt bỏ nỗi thất vọng. Theo Arbeloa, điều quan trọng nhất lúc này là tập trung hoàn toàn cho trận đấu với Bayern.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đánh giá rất cao đối thủ khi nhấn mạnh Bayern là đội bóng chơi với cường độ cao, phòng ngự quyết liệt và chuyển trạng thái cực nhanh. Ông cho rằng đại diện nước Đức sở hữu đội hình đồng đều, có thể gây nguy hiểm từ nhiều vị trí và luôn duy trì sự gắn kết trong cả tấn công lẫn phòng ngự.

Dù vậy, Real Madrid vẫn có điểm tựa lớn mang tên Champions League. Trong những thời khắc khó khăn nhất, đội bóng Hoàng gia thường thể hiện bản lĩnh đặc biệt tại sân chơi này. Chiến thắng thuyết phục 5-1 trước Manchester City ở vòng trước cho thấy khả năng bùng nổ của họ khi bước vào các trận cầu lớn.

Vinicius và đồng đội Real đang gặp bất lợi hơn Bayern. Ảnh: EPA.

Bên cạnh câu chuyện chuyên môn, tương lai của Vinicius Jr cũng đang thu hút sự chú ý. Ngôi sao người Brazil bày tỏ mong muốn tiếp tục gắn bó lâu dài với Real Madrid, khi hợp đồng của anh sắp bước vào năm cuối. Sau giai đoạn đầu mùa thi đấu thiếu hiệu quả và chịu nhiều chỉ trích, Vinicius đã lấy lại phong độ với 17 bàn thắng cùng 13 kiến tạo sau 44 trận.

Gia nhập Real từ năm 2018, cầu thủ 25 tuổi đã giành nhiều danh hiệu lớn, trong đó có hai chức vô địch Champions League. Anh cho biết bản thân đã trưởng thành hơn sau những biến động nội bộ, đặc biệt là giai đoạn thay đổi trên băng ghế huấn luyện. Vinicius cũng nhấn mạnh mối quan hệ tích cực với HLV Arbeloa đã giúp anh tự tin và ổn định hơn trong lối chơi.

Cuộc đối đầu giữa Real Madrid và Bayern Munich luôn mang tính biểu tượng của Champions League, và lần chạm trán này tiếp tục là một đêm bùng nổ tại Bernabeu.