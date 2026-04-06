Arsenal khủng hoảng giấc mơ Champions League sau 2 cú trời giáng 06/04/2026 15:30

(PLO)- Không khí u ám đang bao trùm sân Emirates khi Arsenal phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng nhất từ đầu mùa, trong lúc cuộc chơi lớn knock out Champions League đã gần như hơi thở.

Sau hai cú tát đau đớn như trời giáng trên mặt trận quốc nội, HLV Mikel Arteta đã phải lên tiếng kêu gọi các học trò Arsenal dẹp bỏ sự hoang mang để tập trung toàn lực cho chuyến hành quân đầy giông bão đến sân của Sporting Lisbon tại tứ kết Champions League vào giữa tuần. Đây không màn thử thách tàn khốc về bản lĩnh của một tập thể đang đứng trước nguy cơ sụp đổ dây chuyền.

Chỉ trong vòng hai tuần, tham vọng bá chủ của "Pháo thủ" đã bị giáng những đòn chí mạng. Sau thất bại 0-2 trước Manchester City tại chung kết League Cup, hy vọng gỡ gạc danh hiệu quốc nội tiếp tục tan thành mây khói khi Arsenal bất ngờ để thua Southampton 1-2 tại tứ kết FA Cup hồi cuối tuần vừa qua.

Giấc mơ về một cú ăn bốn vô tiền khoáng hậu bỗng chốc trở nên xa vời, nhường chỗ cho những hoài nghi về cái dớp "về nhì" vốn đã đeo bám họ suốt ba mùa giải Premier League gần đây. Lần đầu tiên trong chiến dịch 2025-2026, đội bóng thành London phải nếm mùi thất bại trong hai trận liên tiếp, đẩy những cổ động viên trung thành vào trạng thái lo âu cực độ về một kịch bản trắng tay tiếp diễn.

HLV Arteta kêu gọi cầu thủ Arsenal bình tĩnh trước sóng gió bủa vây. Ảnh: EPA.

Đứng trước bão dư luận, HLV Arteta cho biết khó khăn hiện tại là một phần tất yếu của bóng đá đỉnh cao. Ông nhấn mạnh cầu thủ Arsenal đừng cúi đầu, mà cần phải ngẩng cao vị thế để chứng minh tại sao họ đang dẫn đầu Premier League với khoảng cách 9 điểm so với nhóm bám đuổi.

"Đây là giai đoạn đẹp nhất của mùa giải", chiến lược gia người Tây Ban Nha Arteta quả quyết. Ông sẵn sàng đứng ra nhận hết trách nhiệm về mình để che chở cho các cầu thủ, đồng thời nhắc nhở toàn đội rằng áp lực tại Champions League chính là đặc ân mà họ đã nỗ lực suốt 22 năm qua để có được.

Niềm hy vọng lớn nhất của Arsenal lúc này đặt lên vai Viktor Gyokeres – người cũ của chính Sporting Lisbon. Dù có khởi đầu chật vật sau khi chuyển đến Emirates vào năm ngoái, tiền đạo người Thụy Điển đang bùng nổ mạnh mẽ trong những tuần gần đây với những bàn thắng quan trọng vào lưới Southampton và Tottenham, cũng như phong độ chói sáng trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Gyokeres là niềm hy vọng lớn của Arsenal trong cuộc chạm trán Sporting Lisbon. Ảnh: EPA.

Sự am hiểu của Gyokeres về đối thủ Bồ Đào Nha chính là chìa khóa để Arsenal tái lập kỳ tích thắng 5-1 như mùa giải trước. Tuy nhiên, bài toán nhân sự đang khiến Arteta đau đầu nhức óc. Những trụ cột không thể thay thế như Declan Rice và Bukayo Saka đang phải chạy đua với thời gian để hồi phục chấn thương, trong khi trung vệ thép Gabriel Magalhaes vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân sau vấn đề về đầu gối.

Trong lúc đó, tiền vệ Christian Norgaard đã lên tiếng thúc giục các đồng đội giữ vững thái độ tích cực. Theo anh, đây là lúc toàn đội phải đoàn kết, phân tích sai lầm nhưng tuyệt đối không được phép chìm đắm trong thất vọng quá lâu. Phía trước họ vẫn là vinh quang tại Champions League và chiếc cúp Premier League danh giá, những mục tiêu đủ lớn để Arsenal phải đứng dậy từ đống tro tàn ngay lập tức.