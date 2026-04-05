Sốc: HLV Nielsen giúp tuyển Nhật vô địch châu Á sau 12 ngày rồi chia tay vì bị "đâm sau lưng" 05/04/2026 17:45

(PLO)- HLV Nielsen bị đồng nghiệp "đâm sau lưng", dẫn đến sốc văn hóa và giã từ nhà vô địch Asian Cup 2026.

Tuyển Nhật Bản trình diễn cực kỳ ấn tượng tại Asian Cup 2026 ở Úc, trong đó có trận chung kết đánh bại chủ nhà 1-0 đưa họ lên ngôi lần thứ 3, nhưng ngay sau đó HLV Nielsen đã chia tay.

Chiến lược gia 54 tuổi người Greenland, Đan Mạch đã quyết định nghỉ việc ở tuyển Nhật vì bị trợ lý “đâm sau lưng” mà vị HLV này mô tả là “sốc văn hóa”.

Thầy trò HLV Nils Nielsen vui mừng sau ngôi vô địch Asian Cup 2026. Ảnh:JFA

Trang web của LĐBĐ Nhật Bản (JFA) thông báo ngắn gọn là hợp đồng hết hạn và hai bên không ký kết tiếp.

Sau khi dẫn dắt tuyển Nhật Bản vô địch Asian Cup 2026 cũng là vòng loại World Cup 2027, giám đốc đội tuyển nữ bóng đá Nhật Norio Sakaki nói rằng, đội tuyển Nhật Bản sẽ không thể vô địch World Cup 2027 nếu vẫn để HLV Nils Nielsen dẫn dắt. Tuyển Nhật Bản dưới sự dẫn dắt của ông có lối chơi lỏng lẻo và thiếu những đòn tấn công mãnh liệt.

Trong khi đó, nhà báo Kazuhiro Ishii từng theo tuyển nữ Nhật Bản đã khẳng định JFA không thích HLV Nielsen.

Nhật Bản thi đấu ấn tượng đánh bại Úc 1-0 ở chung kết Asian Cup 2026. Ảnh: AFC.

Tuy nhiên, nhà báo này cũng rất sốc về cách đường ai nấy đi giữa JFA và HLV người Đan Mạch. Theo đó, đội tuyển Nhật Bản thời ông Nils Nielsen có 12 thắng, 4 hòa và 4 thua kể từ tháng 12-2024



Tại Asian Cup 2026, tuyển Nhật Bản ghi 29 bàn, để thủng lưới 1 bàn. Lối chơi của họ được các đồng nghiệp Úc khen ngợi vì quyến rũ và hiệu quả, tương tự ở Nhật cũng thế. Nhưng lại có những lời nói, nhận xét không tốt đẹp về người có công đưa Nhật Bản lên ngôi vô địch châu Á lần thứ 3 từ các trợ lý đã khiến Nielsen... sốc văn hóa.

Sasaki và Michihisa Kano là hai trợ lý đắc lực cho Nils Nielsen tại Asian Cup 2026. Hiện tại, Kano tạm lên làm HLV tạm quyền để đá giao hữu với tuyển Mỹ trong tháng này.