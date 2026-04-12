Chung kết Futsal Đông Nam Á Thái Lan - Indonesia: Còn thời cưỡi ngựa bắn cung... 12/04/2026 12:05

(PLO)-Chung kết Thái Lan - Indonesia, chủ nhà chịu áp lực cực nặng trong trận đấu lúc 20 giờ ngày 12-4, trong khi tuyển Việt Nam quyết không trắng tay khi rời Thái Lan.

Hai trận cuối cùng giải Vô địch Futsal Đông Nam Á diễn ra chiều và tối 12-4. Việt Nam tranh hạng 3 với Úc lúc 17 giờ, chủ nhà Thái Lan - Indonesia tranh ngôi vô địch lúc 20 giờ.

Thầy trò HLV Diego Giustozzi của tuyển Futsal Việt Nam quyết rời Thái Lan mà phải có “màu đồng” trên cổ... Hai trận cuối cùng của giải rất đáng xem, tuyển Úc cũng quyết không ra về trắng tay. Đây sẽ là một thách thức cực lớn cho đội tuyển Việt Nam đang trong thời kỳ trẻ hóa... còn một số vấn đề chưa hoàn chỉnh nhất là trong khâu tổ chức phòng ngự.

Bán kết, Thái Lan rất khó đánh bại Úc 4-3. Ảnh: CTP

Úc bước vào trận tranh hạng 3 do thua chủ nhà Thái Lan 3-4, một trận đấu mà Úc đã khiến “ông trùm” futsal Đông Nam Á một thời rất vất vả mới thắng được 1 bàn cách biệt. Trong khi đó, tuyển Indonesia đánh bại Việt Nam 3-2 ở bán kết 1.

Tuyển Thái Lan chạm trán với Indonesia trong thế "còn thời cưỡi ngựa bắn cung/Hết thời xuống ngựa cầm thun bắn gà”.

Lịch sử 17 lần giải vô địch Đông Nam Á thì Thái Lan 16 lần vô địch. Nay thời thế thay đổi, cụ thể là thời oanh liệt của futsal Thái Lan còn đâu. Ngôi vô địch Đông Nam Á và SEA Games đang nằm trong tay thầy trò HLV Hector Souto của Indonesia.

Điều đáng nói là đến với giải này, Hector Souto rất quyết đoán và bản lĩnh. Chỉ gọi hai cầu thủ trong thế hệ á quân châu Á tại Asian Cup 2026 ( Bandarias Kareth và Sanjaya) hồi tháng 1 “gánh vác” cho đội hình trẻ dự giải khu vực này. Bất chấp áp lực bảo vệ thành công ngôi vô địch, HLV Hector Souto đưa cầu thủ trẻ trui rèn để tham dự giải châu lục.

Indonesia thắng tuyển Việt Nam 3-2 để vào chơi chung kết. Ảnh: Bola

Trong khi đó, khi trắng tay, “ông trùm” Đông Nam Á Thái Lan lần này huy động lực lượng mạnh nhất đá giải Đông Nam Á nhằm đòi lại ngôi vương.

Trận tranh ngôi vô địch có thể phải dẫn đến hai hiệp phụ. Khả năng chiến thắng chia đều cho cả hai. Chung kết Thái Lan - Indonesia sẽ nảy lửa.

Dự đoán: Indonesia thắng 4-3.

Ở trận tranh hạng 3 giữa Việt Nam và Úc cũng sẽ ngang tài ngang sức. Tuyển Việt Nam trong giai đoạn trẻ hóa chưa hoàn hảo trong phòng ngự, lối tổ chức phòng ngự, hỗ trợ phòng ngự chưa thật kín kẽ và hay mắc lỗi cá nhân.

Khả năng chiến thắng chia đều cho cả hai.