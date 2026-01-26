Quật ngã Man City và Arsenal, Man United 'bay' vào tốp 4 26/01/2026 10:07

(PLO)- Man United vừa tạo ra một cú sốc đúng nghĩa ngay tại Emirates khi quật ngã Arsenal 3-2 trong trận cầu Ngoại hạng Anh với cuộc đuổi bắt điên rồ.

Một chiến thắng khiến cả sân vận động nín lặng, nhưng người đứng trước micro sau trận lại không hề “bay” theo cảm xúc. HLV tạm quyền Michael Carrick vẫn giữ nguyên thái độ khiêm tốn, như thể mọi thứ chỉ là một phần công việc ở Man United.

Trận đấu mở màn theo kịch bản khó lường. Arsenal có bàn mở tỷ số nhờ tình huống phản lưới nhà của Lisandro Martinez, khiến MU rơi vào thế bám đuổi. Tuy nhiên, đội khách nhanh chóng đáp trả bằng tinh thần lì lợm.

Bryan Mbeumo đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát, trước khi Patrick Dorgu và Matheus Cunha lần lượt ghi những bàn mang tính quyết định, giúp MU hoàn tất màn lội ngược dòng ngay trên sân của đội đầu bảng. Arsenal chỉ kịp níu lại hy vọng với pha lập công của Mikel Merino, nhưng chừng đó không đủ để giữ điểm ở lại London.

Arsenal có bàn dẫn trước nhưng lại bị thua ngược bởi MU lão luyện. Ảnh: EPA.

Đáng chú ý, chiến thắng trước Arsenal đến chỉ một tuần sau khi MU hạ gục Manchester City, đội đang xếp thứ hai. Hai cú ngã liên tiếp của những “ông lớn” khiến Carrick bị đặt vào tâm điểm bàn luận, nhưng ông lập tức kéo câu chuyện về sự thực dụng.

HLV Carrick nhấn mạnh việc ông đến để làm đúng nhiệm vụ và giúp đội bóng trở nên tốt nhất có thể, đồng thời thừa nhận cảm giác được kết nối với người hâm mộ trong vai trò HLV trưởng là điều đặc biệt. Dù vậy, ông thầy tạm quyền khẳng định MU sẽ không tự mãn, bởi phía trước vẫn còn nhiều trận quan trọng và đội cần duy trì sự tập trung mỗi tuần.

Cunha kết liễu chủ sân Emirates sau một cú sút trái phá ở những phút cuối khiến Arsenal trở tay không kịp. Ảnh: EPA.

Carrick cũng dành lời khen cho các học trò vì khả năng đứng dậy sau khi bị dẫn bàn. Theo ông, trận này khác hẳn tuần trước, khi Arsenal tạo áp lực theo cách khác, khiến Man United phải tiêu hao rất nhiều sức và buộc phải chiến đấu đến cùng. Ông gọi đó là một nỗ lực tuyệt vời và bày tỏ niềm tự hào về tinh thần của toàn đội.

Với 3 điểm tại Emirates, Manchester United vươn lên tốp 4 với 38 điểm, còn Arsenal vẫn giữ ngôi đầu bảng với 50 điểm, dù cú sảy chân này chắc chắn khiến cuộc đua trở nên nóng hơn.