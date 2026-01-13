Dự báo thời tiết những ngày diễn ra Đại hội XIV của Đảng 13/01/2026 17:48

(PLO)- Dự báo trong thời gian diễn ra Đại hội XIV của Đảng, thời tiết trên cả nước nhìn chung ổn định, nhưng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh mạnh.

Cục Khí tượng thuỷ văn (Bộ NN&MT) vừa cung cấp thông tin dự báo thời tiết phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Khu vực Bắc Bộ: Từ ngày 18-1 đến 19-1, không mưa, sáng có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm và sáng trời rét. Từ chiều ngày 20-1 đến 21-1, khu vực này chịu ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc mạnh, có khả năng mưa, trời rét; giai đoạn từ ngày 21-1 đến 25-1 có khả năng xảy ra rét đậm, vùng núi rét hại.

Khu vực Trung Bộ: Từ ngày 18-1 đến 20-1, phổ biến không mưa, ngày nắng; khu vực từ tỉnh Thanh Hóa đến thành phố Huế đêm và sáng trời rét. Từ ngày 21-1 đến 23-1, khu vực từ tỉnh Quảng Trị đến tỉnh Quảng Ngãi có mưa, mưa rào do gió mùa Đông Bắc mạnh. Từ ngày 24-1 đến 25-1, thời tiết ổn định, ít mưa; khu vực từ tỉnh Thanh Hóa đến thành phố Huế trời tiếp tục rét, phía Bắc có nơi rét đậm.

Biểu tượng búa liềm, cờ Đảng, cờ Tổ quốc được bố trí trang trọng tại nút giao Điện Biên Phủ - Độc Lập - Chu Văn An, chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Vietnam+

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Từ ngày 18-1 đến 25-1, phổ biến không mưa, ngày nắng, sáng có sương mù nhẹ; riêng Tây Nguyên đêm và sáng trời rét.

Khu vực Hà Nội: Từ ngày 18-1 đến 20-1, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm và sáng trời rét. Chiều và đêm ngày 20-1 đến 21-1, chịu ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc mạnh có mưa. Từ ngày 21-1 đến 25-1, có khả năng xảy ra rét đậm; nhiệt độ thấp nhất đêm và sáng 10 - 12°C, cao nhất ban ngày khoảng 15 - 17°C.