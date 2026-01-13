Dự báo thời tiết những ngày diễn ra Đại hội XIV của Đảng

Cục Khí tượng thuỷ văn (Bộ NN&MT) vừa cung cấp thông tin dự báo thời tiết phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Khu vực Bắc Bộ: Từ ngày 18-1 đến 19-1, không mưa, sáng có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm và sáng trời rét. Từ chiều ngày 20-1 đến 21-1, khu vực này chịu ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc mạnh, có khả năng mưa, trời rét; giai đoạn từ ngày 21-1 đến 25-1 có khả năng xảy ra rét đậm, vùng núi rét hại.
Khu vực Trung Bộ: Từ ngày 18-1 đến 20-1, phổ biến không mưa, ngày nắng; khu vực từ tỉnh Thanh Hóa đến thành phố Huế đêm và sáng trời rét. Từ ngày 21-1 đến 23-1, khu vực từ tỉnh Quảng Trị đến tỉnh Quảng Ngãi có mưa, mưa rào do gió mùa Đông Bắc mạnh. Từ ngày 24-1 đến 25-1, thời tiết ổn định, ít mưa; khu vực từ tỉnh Thanh Hóa đến thành phố Huế trời tiếp tục rét, phía Bắc có nơi rét đậm.
Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Từ ngày 18-1 đến 25-1, phổ biến không mưa, ngày nắng, sáng có sương mù nhẹ; riêng Tây Nguyên đêm và sáng trời rét.
Khu vực Hà Nội: Từ ngày 18-1 đến 20-1, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm và sáng trời rét. Chiều và đêm ngày 20-1 đến 21-1, chịu ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc mạnh có mưa. Từ ngày 21-1 đến 25-1, có khả năng xảy ra rét đậm; nhiệt độ thấp nhất đêm và sáng 10 - 12°C, cao nhất ban ngày khoảng 15 - 17°C.