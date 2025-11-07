Công an TP.HCM truy tìm chủ chiếc xe máy 77H1-067.63 07/11/2025 14:38

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang truy tìm chiếc xe máy biển số 77H1-067.63 và người tên Nguyễn Quốc Huy để phục vụ điều tra vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại phường Bình Đông.

Ngày 7-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đang thụ lý vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, phát hiện ngày 30-9-2025 tại phòng trọ số 3, nhà trọ 3229/3 Phạm Thế Hiển, phường Bình Đông (TP.HCM), do Đặng Hoài Ân và đồng phạm thực hiện.

Quá trình điều tra xác định Nguyễn Quốc Huy (21 tuổi, quê Bình Định, đăng ký hộ khẩu tại xã Phú An, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định cũ) có liên quan đến vụ án và điều khiển xe máy biển số 77H1-067.63.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đề nghị ai đang quản lý, sử dụng hoặc biết nơi có chiếc xe biển số 77H1-067.63 liên hệ Công an phường Bình Đông (1798 Phạm Thế Hiển, phường Bình Đông, TP.HCM), gặp cán bộ điều tra Phạm Hào Hiệp, điện thoại 0938.511.226 để cung cấp thông tin.

Đồng thời, Cơ quan điều tra yêu cầu Nguyễn Quốc Huy nhanh chóng đến trình diện tại Công an phường Bình Đông để làm việc.

Ai biết nơi Huy đang cư trú, đề nghị thông báo ngay cho Công an phường Bình Đông theo số điện thoại nêu trên để phối hợp xác minh, xử lý theo quy định.