Vụ Đinh Trường Chinh: Công an TP.HCM tìm khách mua căn hộ Laimian City 11/11/2025 16:27

(PLO)- Công an TP.HCM thông báo mời làm việc những người đã đặt cọc mua căn hộ chung cư Laimian City thuộc khu đô thị An Phú – An Khánh liên quan đến vụ án Đinh Trường Chinh cùng đồng phạm bị khởi tố.

Ngày 11-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (PC01) cho biết đang thụ lý điều tra các vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tham ô tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà (HDTC, trụ sở phường Bến Thành, TP.HCM).

Những sai phạm này được xác định liên quan quá trình điều hành của ông Đinh Trường Chinh, Chủ tịch HĐQT công ty, cùng một số đồng phạm.

Ông Đinh Trường Chinh thời điểm bị khởi tố. Ảnh: CA

Theo điều tra, từ tháng 12-2019 đến tháng 3-2020, HDTC đã ký hợp đồng đặt cọc giữ chỗ với nhiều khách hàng mua căn hộ dự án Laimain City (Block 301, 302) thuộc khu đô thị An Phú – An Khánh, khi dự án chưa đủ điều kiện mở bán, rồi nhận 30% giá trị căn hộ từ người dân. Hoạt động này được thực hiện qua hai công ty môi giới hoặc từ các nhóm khách hàng trực tiếp.

Để phục vụ điều tra, Công an TP.HCM mời các khách hàng từng ký hợp đồng đặt cọc đến làm việc tại Đội 4 (PC01), địa chỉ 47 Thành Thái, phường Diên Hồng; liên hệ điều tra viên Dương Trần Trọng Hiếu qua số 0918879091.

Như PLO đã thông tin, ngày 26-12-2023, PC01 đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với ông Đinh Trường Chinh (49 tuổi) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trước đó, ngày 16-10-2023, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam ông Phan Quang Tống, nguyên tổng giám đốc HDTC, và bà Lý Kim Vân, nguyên kế toán trưởng công ty về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Trong quá trình mở rộng điều tra, nhiều cá nhân liên quan tiếp tục tố cáo ông Chinh có hành vi gian dối khi điều hành HDTC, nhất là đối với dự án Khu đô thị An Phú – An Khánh (TP Thủ Đức cũ). Người dân cho rằng dù đã thanh toán đầy đủ, công ty vẫn không bàn giao nền đất; ông Chinh bị cáo buộc đơn phương chấm dứt hợp đồng, chiếm giữ các nền đất để chuyển nhượng cho người khác nhằm hưởng lợi hàng trăm tỉ đồng.

Công an TP.HCM đã khám xét HDTC, thu giữ nhiều tài liệu quan trọng phục vụ điều tra. PC01 xác định ông Chinh từng có hai tiền án về các tội cướp giật tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản; ngoài ra còn có hai tiền sự.