Bị cáo Đinh Trường Chinh bị đề nghị 13-14 năm tù vụ thâu tóm 4 khu đất vàng 18/09/2025 10:35

(PLO)- Theo đại diện VKSND TP.HCM, bị cáo Đinh Trường Chinh là người hưởng lợi toàn bộ số tiền 970 tỉ đồng tiền chênh lệch từ việc chuyển nhượng 4 khu đất vàng.

Ngày 18-9, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm 3 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty lương thực miền Nam (Vinafood II), liên quan 4 khu đất vàng ở trung tâm TP.HCM, gây thiệt hại cho Nhà nước 970 tỉ đồng.

Tại phần luận tội, đại diện VKSND TP.HCM đề nghị mức án đối với bị cáo Huỳnh Thế Năng (66 tuổi, cựu tổng giám đốc Vinafood II) 9-10 năm tù, Đinh Trường Chinh (51 tuổi, cựu chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển và kinh doanh nhà - HTDC) 13-14 năm tù và Nguyễn Thọ Trí (64 tuổi, cựu phó tổng giám đốc Vinafood II) 6-7 năm tù, cùng về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bị cáo Đinh Trường Chinh (áo xanh). Ảnh: TRẦN MINH

Theo đại diện VKS, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự xã hội nên cần phải xử lý nghiêm để giáo dục, răn đe. Trong vụ án này, bị cáo Đinh Trường Chinh giữ vai trò chính trong vụ án; hưởng lợi toàn bộ số tiền 970 tỉ đồng và chưa khắc phục được hậu quả nên mức án phải nặng hơn các bị cáo khác.

Bị cáo Nguyễn Thọ Trí đã có vai trò giúp sức tích cực cho bị cáo Huỳnh Thế Năng. Bị cáo Năng có vai trò quyết định trong vụ án.

VKS ghi nhận cho các bị cáo các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, đã khắc phục một phần hậu quả; gia đình có công cách mạng...

Theo đại diện VKSND TP.HCM, căn cứ vào hồ sơ vụ án, diễn biến tại phiên tòa và lời khai của các bị cáo có đủ căn cứ xác định, cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội, không oan sai.

Theo đó, Công ty Vinafood II được mua chỉ định nhà, đất số 33 Nguyễn Du và số 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh (phường Sài Gòn, TP.HCM) để tự thực hiện dự án. Trong trường hợp Vinafood II không có khả năng thực hiện dự án, cần chuyển nhượng để thu hồi vốn thì phải bán thông qua đấu giá.

Bị cáo Huỳnh Thế Năng với vai trò tổng giám đốc Công ty Vinafood II và Nguyễn Thọ Trí là phó tổng giám đốc Công ty Vinafood II đã câu kết với bị cáo Đinh Trường Chinh để chuyển nhượng các cơ sở nhà, đất của Nhà nước không thông qua đấu giá, gây thiệt hại tài sản của Nhà nước số tiền 970 tỉ đồng.

Đối với bị cáo Đinh Trường Chinh, sau khi nghe Vinafood II có chủ trương bán dự án, Chinh đã đặt vấn đề để mua lại.

Hai bên thống nhất góp vốn thành lập Công ty Việt Hân Sài Gòn với vốn điều lệ 800 tỉ đồng (Vinafood II góp 20% bằng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất, tương đương 160 tỉ đồng; Công ty Việt Hân góp 80% bằng tiền mặt, tương đương 640 tỉ đồng).

Dù lý do thành lập Công ty Việt Hân Sài Gòn là để tiếp tục triển khai thực hiện dự án đầu tư theo công năng đã được phê duyệt nhưng thực chất là để hợp pháp hóa cho việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thông qua việc chuyển nhượng 570 tỉ đồng, sau đó chuyển 160 tỉ đồng thông qua việc Vinafood II thoái 20% vốn góp.

Tổng chi phí mà Vinafood II đã đầu tư để chuyển đổi mục đích sử dụng đất là hơn 766 tỉ đồng, nhưng Huỳnh Thế Năng đã ký hợp đồng chuyển nhượng ngày 23-12-2015 với giá 730 tỉ đồng (thấp hơn chi phí đầu tư 36,4 tỉ đồng).

Nội dung hợp đồng thể hiện bị cáo Đinh Trường Chinh đại diện Công ty Việt Hân cam kết tiếp tục triển khai thực hiện dự án. Nhưng chỉ sau 33 ngày, ông Chinh đã giao dịch bán 99% vốn góp (thực tế là 99% giá trị khu đất) cho Công ty Mùa Đông với giá 1.683 tỉ đồng và nội dung hợp đồng không đề cập người nhận chuyển nhượng phải tiếp tục thực hiện dự án.

Cạnh đó, cáo trạng nêu rằng động cơ ngay từ đầu của ông Chinh là mua 4 nhà, đất để bán lại, hưởng chênh lệch. Bởi vì, trước khi chuyển nhượng cho Công ty Mùa Đông, ông Chinh đặt vấn đề bán lại tài sản cho Vina Capital Real Estate với giá 2.000 tỉ đồng; Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova với giá 2.081 tỉ đồng...

Theo đại diện VKS, bị cáo Đinh Trường Chinh đã mua 4 nhà, đất trên không thông qua đấu giá, nhằm hưởng chênh lệch 970 tỉ đồng.