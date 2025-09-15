Xử vụ Vinafood II: Bị cáo Đinh Trường Chinh có 9 luật sư bào chữa 15/09/2025 10:45

Dự kiến ngày 17-9, TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 3 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty lương thực miền Nam (Vinafood II), liên quan 4 khu đất vàng ở trung tâm TP.HCM, gây thiệt hại cho Nhà nước 970 tỉ đồng.

Bị cáo Huỳnh Thế Năng (66 tuổi, cựu tổng giám đốc Vinafood II), Đinh Trường Chinh (51 tuổi, cựu chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển và kinh doanh nhà - HTDC) và Nguyễn Thọ Trí (64 tuổi, cựu phó tổng giám đốc Vinafood II) bị đưa ra xét xử về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 19-9. Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa là bà Nguyễn Thị Hà - Phó Chánh Tòa Hình sự, TAND TP.HCM.

Bị hại trong vụ án là Tổng Công ty lương thực miền Nam (Vinafood II). Đồng thời, tòa án còn triệu tập 45 cá nhân, tổ chức là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Có 19 luật sư bào chữa cho các bị cáo, trong đó có 9 luật sư bào chữa cho bị cáo Đinh Trường Chinh.

Theo cáo trạng, Tổng Công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II) là công ty 100% vốn nhà nước, được giao trực tiếp quản lý, sử dụng nhà đất tại số 33 Nguyễn Du và số 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Năm 2014-2015, do kinh doanh thua lỗ, Vinafood II có chủ trương bán 4 nhà đất trên để thu hồi vốn đã đầu tư, bù lỗ, trả nợ vay và bổ sung vốn kinh doanh.

Đinh Trường Chinh đã đặt vấn đề mua lại khu đất. Hai bên thống nhất góp vốn thành lập Công ty Việt Hân Sài Gòn với vốn điều lệ 800 tỉ đồng (Vinafood II góp 20% bằng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất, tương đương 160 tỉ đồng; Công ty Việt Hân góp 80% bằng tiền mặt, tương đương 640 tỉ đồng).

Lý do thành lập Công ty Việt Hân Sài Gòn là để tiếp tục triển khai thực hiện dự án đầu tư theo công năng đã được phê duyệt. Tuy nhiên, thực chất việc thành lập công ty này là để hợp pháp hóa cho việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thông qua việc chuyển nhượng 570 tỉ đồng, sau đó chuyển 160 tỉ đồng thông qua việc Vinafood II thoái 20% vốn góp.

Tổng chi phí mà Vinafood II đã đầu tư để chuyển đổi mục đích sử dụng đất là hơn 766 tỉ đồng, nhưng bị cáo Huỳnh Thế Năng đã ký hợp đồng chuyển nhượng ngày 23-12-2015 với giá 730 tỉ đồng (thấp hơn chi phí đầu tư 36,4 tỉ đồng).

Nội dung hợp đồng thể hiện Đinh Trường Chinh đại diện Công ty Việt Hân cam kết tiếp tục triển khai thực hiện dự án. Nhưng chỉ sau 33 ngày, Chinh đã giao dịch bán 99% vốn góp (thực tế là 99% giá trị khu đất) cho Công ty Mùa Đông với giá 1.683 tỉ đồng và nội dung hợp đồng không đề cập người nhận chuyển nhượng phải tiếp tục thực hiện dự án.

Vị trí khu "đất vàng" số 33 Nguyễn Du và 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh (phường Sài Gòn, TP.HCM) nhiều năm không được đầu tư, gây lãng phí. Ảnh: THẮM NGỌC

Cáo trạng quy kết động cơ ngay từ đầu của Đinh Trường Chinh là mua 4 nhà, đất để bán lại, hưởng chênh lệch. Bởi vì, trước khi chuyển nhượng cho Công ty Mùa Đông, Chinh đặt vấn đề bán lại tài sản cho Vina Capital Real Estate với giá 2.000 tỉ đồng; Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland) với giá 2.081 tỉ đồng...

Tài liệu điều tra còn xác định, để che giấu việc bán 4 nhà, đất trên thu lợi bất chính, Chinh đã dùng bà Hoàng Ngọc Cẩm Hồng (em họ Chinh, Quốc tịch Canada) làm trung gian trong việc chuyển nhượng 4 nhà, đất cho Công ty Mùa Đông.

Cụ thể, ngày 30-1-2016, Chinh đại diện Công ty Việt Hân ký chuyển nhượng ngang giá 99% vốn góp tại Công ty Việt Hân Sài Gòn (thực chất là 99% giá trị khu đất) cho bà Hồng với giá 792 tỉ đồng.

Đến ngày 2-2-2016, bà Hồng ký hợp đồng chuyển nhượng 99% vốn góp này cho Công ty Mùa Đông với giá 1.683 tỉ đồng.

Sau khi Công ty Mùa Đông thanh toán tiền vào tài khoản của bà Hồng, số tiền chênh lệch 891 tỉ đồng được rút tiền mặt và nộp lại cho Chinh.

Cáo trạng xác định, Đinh Trường Chinh cho rằng việc chuyển nhượng là hợp pháp; không khai nhận việc giao dịch chuyển nhượng thông qua trung gian là bà Hồng và không được hưởng lợi... Tuy nhiên, căn cứ các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được có đủ cơ sở xác định Đinh Trường Chinh mua 4 nhà, đất trên không thông qua đấu giá, nhằm hưởng chênh lệch 970 tỉ đồng.

Cựu tổng giám đốc Vinafood II Huỳnh Thế Năng đã đại diện Vinafood II chuyển nhượng quyền sử dụng 4 nhà, đất trên cho Công ty Việt Hân không thông qua đấu giá. Cựu phó tổng giám đốc Vinafood II Nguyễn Thọ Trí là đồng phạm giúp sức cho Huỳnh Thế Năng, tham gia xuyên suốt toàn bộ quá trình góp vốn, thoái vốn và chuyển nhượng dự án... Hành vi của hai bị cáo bị cáo buộc gây thất thoát cho nhà nước 970 tỉ đồng.