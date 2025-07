Truy tố 3 bị can trong vụ sang nhượng 4 khu đất vàng tại TP.HCM, gây thiệt hại 970 tỉ đồng 30/07/2025 08:03

VKSND TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Huỳnh Thế Năng (66 tuổi, cựu tổng giám đốc Vinafood II), Đinh Trường Chinh (51 tuổi, cựu chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển và kinh doanh nhà) và Nguyễn Thọ Trí (64 tuổi, cựu phó tổng giám đốc Vinafood II) về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Theo cáo trạng, Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II) là công ty 100% vốn nhà nước. Vinafood II được giao trực tiếp quản lý, sử dụng nhà đất tại số 33 Nguyễn Du và số 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé, quận 1 (cũ) - nay là phường Sài Gòn, TP.HCM.

Mua đất vàng để bán lại, hưởng chênh lệch

Năm 2007, thực hiện sắp xếp, xử lý nhà đất thuộc sở hữu của nhà nước trên địa bàn TP.HCM, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Vinafood II đã thực hiện mua chỉ định 4 nhà, đất này.

Năm 2008, UBND TP đã phê duyệt giá bán chỉ định khu đất là hơn 633 tỉ đồng để Vinafood II nộp vào ngân sách TP khi chuyển mục đích sử dụng đất thành đất làm khách sạn cao cấp, cao ốc văn phòng và trung tâm thương mại để cho thuê.

Vinafood II đã nộp tiền sử dụng đất hơn 633 tỉ đồng và tiền phạt do chậm nộp tiền sử dụng đất hơn 36 tỉ đồng. Sau khi được cấp giấy chứng nhận năm 2010, Vinafood II không di dời các hộ dân, thực hiện dự án mà xin chuyển sang phương án bán tài sản và chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thu hồi vốn.

Ông Huỳnh Thế Năng (Phải) và Đinh Trường Chinh tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Thời điểm năm 2014-2015, do kinh doanh thua lỗ nên Vinafood II có chủ trương bán 4 nhà đất trên để thu hồi vốn đã đầu tư, bù lỗ, trả nợ vay và bổ sung vốn kinh doanh.

Khi được biết Vinafood II có chủ trương trên, bị can Đinh Trường Chinh đã đặt vấn đề để được mua lại khu đất.

Hai bên thống nhất góp vốn thành lập Công ty Việt Hân Sài Gòn với vốn điều lệ 800 tỉ đồng (Vinafood II góp 20% bằng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất, tương đương 160 tỉ đồng; Công ty Việt Hân góp 80% bằng tiền mặt, tương đương 640 tỉ đồng).

Dù lý do thành lập Công ty Việt Hân Sài Gòn là để tiếp tục triển khai thực hiện dự án đầu tư theo công năng đã được phê duyệt nhưng thực chất là để hợp pháp hóa cho việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thông qua việc chuyển nhượng 570 tỉ đồng, sau đó chuyển 160 tỉ đồng thông qua việc Vinafood II thoái 20% vốn góp.

Tổng chi phí mà Vinafood II đã đầu tư để chuyển đổi mục đích sử dụng đất là hơn 766 tỉ đồng, nhưng bị can Huỳnh Thế Năng đã ký hợp đồng chuyển nhượng ngày 23-12-2015 với giá 730 tỉ đồng (thấp hơn chi phí đầu tư 36,4 tỉ đồng).

Gây thất thoát cho nhà nước 970 tỉ đồng

Nội dung hợp đồng thể hiện Đinh Trường Chinh đại diện Công ty Việt Hân cam kết tiếp tục triển khai thực hiện dự án. Nhưng chỉ sau 33 ngày, Chinh đã giao dịch bán 99% vốn góp (thực tế là 99% giá trị khu đất) cho Công ty Mùa Đông với giá 1.683 tỉ đồng và nội dung hợp đồng không đề cập người nhận chuyển nhượng phải tiếp tục thực hiện dự án.

Cạnh đó, cáo trạng quy kết động cơ ngay từ đầu của Chinh là mua 4 nhà, đất để bán lại, hưởng chênh lệch. Bởi vì, trước khi chuyển nhượng cho Công ty Mùa Đông, Chinh đặt vấn đề bán lại tài sản cho Vina Capital Real Estate với giá 2.000 tỉ đồng; Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland) với giá 2.081 tỉ đồng...

Hồi năm 2023, Công an TP.HCM đã khởi tố ông Đinh Trường Chinh. Ảnh: CA

Tài liệu điều tra còn xác định, để che giấu việc bán 4 nhà, đất trên thu lợi bất chính, Chinh đã dùng bà Hoàng Ngọc Cẩm Hồng (em họ Chinh, Quốc tịch Canada) làm trung gian trong việc chuyển nhượng 4 nhà, đất cho Công ty Mùa Đông.

Cụ thể, ngày 30-1-2016, Chinh đại diện Công ty Việt Hân ký chuyển nhượng ngang giá 99% vốn góp tại Công ty Việt Hân Sài Gòn (thực chất là 99% giá trị khu đất) cho bà Hồng với giá 792 tỉ đồng.

Đến ngày 2-2-2016, bà Hồng ký hợp đồng chuyển nhượng 99% vốn góp này cho Công ty Mùa Đông với giá 1.683 tỉ đồng.

Sau khi Công ty Mùa Đông thanh toán tiền vào tài khoản của bà Hồng, số tiền chênh lệch 891 tỉ đồng được rút tiền mặt và nộp lại cho Chinh.

Cáo trạng xác định, bị can Đinh Trường Chinh cho rằng việc chuyển nhượng là hợp pháp; không khai nhận việc giao dịch chuyển nhượng thông qua trung gian là bà Hồng và không được hưởng lợi... Tuy nhiên, căn cứ các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được có đủ cơ sở xác định bị can Chinh mua 4 nhà, đất trên không thông qua đấu giá, nhằm hưởng chênh lệch 970 tỉ đồng.

Bị can Huỳnh Thế Năng đã đại diện Vinafood II chuyển nhượng quyền sử dụng 4 nhà, đất trên cho Công ty Việt Hân không thông qua đấu giá. Bị can Nguyễn Thọ Trí là đồng phạm giúp sức cho bị can Năng, tham gia xuyên suốt toàn bộ quá trình góp vốn, thoái vốn và chuyển nhượng dự án... Hành vi của hai bị can gây thất thoát cho nhà nước 970 tỉ đồng.