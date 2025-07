Vụ Vinafood II: Tiếp tục điều tra dấu hiệu tội phạm của nhiều cá nhân 15/07/2025 10:56

(PLO)- Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM xác định hành vi của nhiều cá nhân liên quan trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II) có dấu hiệu tội phạm.

Như PLO đã đưa tin, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 3 bị can, gồm: Huỳnh Thế Năng (66 tuổi, cựu tổng giám đốc Tổng Công ty Lương thực miền Nam - Vinafood II), Nguyễn Thọ Trí (64 tuổi, cựu phó tổng giám đốc Vinafood II) và Đinh Trường Chinh (51 tuổi, cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển và Kinh doanh nhà - Công ty Việt Hân), cùng về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Căn cứ vào kết luận điều tra xác định được Công ty Vinafood II là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, được giao quản lý 4 khu nhà đất có tổng diện tích hơn 6.000 m² tại số 33 Nguyễn Du và các số 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh (quận 1 cũ, TP.HCM).

Tuy nhiên, các bị can đã câu kết với nhau, dùng thủ đoạn góp vốn, chuyển nhượng cổ phần... để biến đất thuộc sở hữu Nhà nước thành của tư nhân (chuyển nhượng cho Công ty Việt Hân Sài Gòn rồi lại tiếp tục chuyển nhượng cho Công ty TNHH Mùa Đông) không thông qua đấu giá.

Lực lượng chức năng có mặt thực hiện cưỡng chế thu hồi đối với khu đất 33 Nguyễn Du và 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh vào tháng 3-2025. Ảnh: THẮM NGỌC

Kết quả, hành vi của các bị can đã gây thất thoát cho tài sản Nhà nước 970 tỉ đồng. Đối với 4 khu đất này thì vào tháng 8-2022, UBND TP.HCM đã ra quyết định thu hồi tất cả với lý do đất không được chuyển nhượng, tặng cho theo quy định của luật đất đai mà nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho. Hiện khu đất đang do Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP.HCM quản lý.

2 kiểm soát viên nội bộ thiếu giám sát, kiểm tra

Ngoài đề nghị truy tố 3 bị can nêu trên, Cơ quan ANĐT Công an TP.HCM cũng xem xét trách nhiệm đối với các cá nhân có liên quan để xảy ra sai phạm.

Cụ thể, hai ông HVT và LPH là hai kiểm soát viên nội bộ của Vinafood II, với nhiệm vụ được giao là kiểm soát tại Vinafood II, hai ông này phải thực hiện kiểm tra, giám sát về trình tự, thủ tục thực hiện góp vốn, thoái vốn để từ đó có thể phát hiện sai phạm của Vinafood II.

Tuy nhiên, trên thực tế, hai người này đã không thực hiện việc kiểm tra, giám sát chủ trương của Hội đồng thành viên, việc thực hiện của Tổng giám đốc theo đúng nhiệm vụ, quyền, trách nhiệm của kiểm soát viên theo quy định, dẫn đến việc không phát hiện được sai phạm của Vinafood II trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái pháp luật, trái chỉ đạo của Chính phủ và Bộ NN&PTNT cho Công ty Việt Hân, từ đó không báo cáo với cơ quan đại diện chủ sở hữu cấp trên (Bộ NN&PTNT).

Đồng thời, không có kiến nghị với Hội đồng thành viên để có biện pháp ngăn chặn, khắc phục kịp thời các sai phạm, thiếu sót. Hành vi thiếu trách nhiệm nêu trên, đã dẫn đến hậu quả thiệt hại cho tài sản nhà nước với số tiền đặc biệt lớn là 970 tỉ đồng.

Ông Huỳnh Thế Năng (phải) và Đinh Trường Chinh tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Hành vi của hai cá nhân nêu trên có dấu hiệu của “Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Tuy nhiên, để có đầy đủ cơ sở để xem xét trách nhiệm của các kiểm soát viên, Cơ quan điều tra xét thấy cần phải tiếp tục làm rõ.

Trách nhiệm của Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM tới đâu?

Đối với các cá nhân thuộc Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM, gồm các ông PNL, VTHH, NTHT (tại thời điểm xảy ra sai phạm lần lượt là Giám đốc, Phó Giám đốc, chuyên viên), CQĐT xác định:

Trong quá trình thực hiện cập nhật biến động quyền sử dụng đất và tài sản trên đất đối với 4 lô đất nêu trên đã có sai phạm, như: Dù hợp đồng góp vốn và chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa Vinafood II và Công ty Việt Hân Sài Gòn có thể hiện chuyển nhượng một phần giá trị quyền sử dụng đất là 570 tỉ đồng là trái với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ NN&PTNN. Tuy nhiên, khi cập nhật biến động sang tên chủ sở hữu cho Công ty Việt Hân Sài Gòn đã không kiểm tra, đối chiếu với các văn bản chỉ đạo của cấp trên mà vẫn tiến hành cập nhật biến động.

Mặc dù có góp vốn bằng một phần giá trị đất nhưng thực tế khu đất chưa được đo đạc tách thửa, chưa được cấp giấy chứng nhận cho từng phần. Hợp đồng góp vốn giữa hai bên có nhiều điểm dẫn đến hợp đồng vô hiệu nhưng vẫn cập nhật biến động là không đảm bảo căn cứ pháp luật.

Vị trí khu "đất vàng" số 33 Nguyễn Du và 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh (phường Bến Nghé, quận 1 cũ, TP.HCM) nhiều năm không được đầu tư, gây lãng phí. Ảnh: THẮM NGỌC

Tại Cơ quan điều tra, 3 cá nhân nêu trên thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm và cho biết không có động cơ vụ lợi và không bị áp lực hay chỉ đạo từ ai, mà do tin tưởng Hợp đồng góp vốn và chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa Vinafood II và Công ty Việt Hân Sài Gòn là đúng theo quy định của pháp luật, vì đã được Phòng Công chứng số 7 thực hiện công chứng. Đồng thời, do khối lượng công việc nhiều nên đã không thực hiện kiểm tra nên không phát hiện được các sai phạm.

Theo cơ quan điều tra, hành vi của 3 cá nhân này dẫn đến việc thúc đẩy giao dịch góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái pháp luật được thực hiện trót lọt, gây hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn cho tài sản nhà nước với số tiền là 970 tỉ đồng, có dấu hiệu của tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Tuy nhiên, để có đầy đủ cơ sở pháp lý, đảm bảo thận trọng khách quan, đánh giá đúng về bản chất của hành vi sai phạm, cần tiếp tục thu thập thêm tài liệu, chứng cứ để chứng minh làm rõ.

Công chứng hợp đồng góp vốn trái với chỉ đạo

Theo Kết luận điều tra, ông HMT - công chứng viên Phòng Công chứng số 7, là người đã trực tiếp thực hiện công chứng cho “Hợp đồng góp vốn và chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 23-12-2015 giữa Vinafood II với Công ty Việt Hân Sài Gòn”.

Ông T là người trực tiếp soạn thảo hợp đồng trên cơ sở đề nghị và các thông tin, tài liệu do các ông Đinh Trường Chinh và Huỳnh Thế Năng cung cấp. Hợp đồng do ông T soạn thảo có nội dung Vinafood II chuyển nhượng một phần giá trị quyền sử dụng đất trị giá 570 tỉ đồng cho Công ty Việt Hân Sài Gòn có nội dung trái với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (không cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Công ty Việt Hân Sài Gòn) và vi phạm các quy định của luật đất đai, luật kinh doanh bất động sản năm 2014.

Mặc dù, ông T đã có hành vi công chứng cho hợp đồng góp vốn và chuyển nhượng quyền sử dụng đất có nội dung trái pháp luật, trái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ NN&PTNN. Tuy nhiên, cần phải tiếp tục điều tra, xác minh thu thập thêm thông tin, tài liệu để làm rõ ông T có cấu kết với bị can Huỳnh Thế Năng, bị can Đinh Trường Chinh trong quá trình thực hiện công chứng cho hợp đồng nêu trên hay không.

Quá trình điều tra không thu thập được thông tin, tài liệu chứng minh công chứng viên T có vụ lợi khi thực hiện công chứng cho hợp đồng nêu trên.