Vụ sang nhượng 4 khu đất vàng ở trung tâm TP.HCM: Thiệt hại ngân sách 970 tỉ đồng 12/07/2025 11:49

(PLO)- Liên quan đến phi vụ góp rồi thoái vốn 4 khu đất vàng ở trung tâm TP.HCM, Công an TP.HCM xác định Vinafood II đã gây thiệt hại cho nhà nước 970 tỉ đồng.

Ngày 12-7, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố ba bị can gồm Huỳnh Thế Năng (66 tuổi, cựu Tổng giám đốc Tổng công ty Lương thực miền Nam - Vinafood II), Nguyễn Thọ Trí (64 tuổi, cựu Phó tổng giám đốc) và Đinh Trường Chinh (51 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển và Kinh doanh nhà - Công ty Việt Hân) cùng về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ông Huỳnh Thế Năng (Phải) và Đinh Trường Chinh tại công an. Ảnh: CA

Theo kết luận, Vinafood II là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, được giao quản lý bốn khu nhà đất có tổng diện tích hơn 6.000 m² tại số 33 Nguyễn Du và các số 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh (quận 1 cũ, TP.HCM). Đây là khu đất vàng được TP cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 2010 sau khi Vinafood II nộp đủ hơn 766 tỉ đồng tiền sử dụng đất, mục đích làm khách sạn, cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại.

Đến năm 2014-2015, Vinafood II chủ trương xử lý 4 khu đất để thu hồi vốn, bù lỗ.

Lợi dụng việc này, bị can Đinh Trường Chinh đại diện Công ty Việt Hân liên tục xin mua lại khu đất. Để tránh đấu giá công khai, ông Chinh thỏa thuận với ông Huỳnh Thế Năng chuyển nhượng thông qua hình thức góp vốn và thoái vốn, lập ra Công ty Việt Hân Sài Gòn.

Sau khi xin được chủ trương từ cơ quan có thẩm quyền, Vinafood II thống nhất bán khu đất cho Việt Hân với giá 730 tỉ đồng, chia làm hai phần: 570 tỉ đồng dưới dạng chuyển nhượng vốn góp, 160 tỉ đồng thoái vốn tương ứng 20% phần góp vốn còn lại.

Hồi năm 2023, Công an TP.HCM khởi tố ông Đinh Trường Chinh để điều tra về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CA

Tuy nhiên, chỉ 33 ngày sau khi hoàn tất chuyển nhượng, ông Chinh đã bán lại 99% phần vốn góp tại Công ty Việt Hân Sài Gòn (thực chất là chuyển nhượng quyền sở hữu khu đất) cho Công ty TNHH Mùa Đông với giá 1.683 tỉ đồng, thu lợi bất chính 970 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra xác định việc sang tay được thực hiện thông qua trung gian là bà TNCH (quốc tịch Canada, em họ ông Chinh). Bà H nhận chuyển nhượng với giá 792 tỉ đồng từ ông Chinh, sau đó bán lại cho Công ty Mùa Đông giá 1.683 tỉ đồng. Khoản tiền chênh lệch được rút tiền mặt, nộp lại vào tài khoản công ty Việt Hân và cá nhân ông Chinh.

Quá trình điều tra, ông Chinh không thừa nhận sai phạm nhưng cơ quan điều tra có đủ căn cứ xác định bị can cùng ông Năng thống nhất chuyển nhượng trái luật khu đất cho Việt Hân với giá thấp, sau đó bán lại kiếm lời.

Cơ quan điều tra xác định khu đất này lẽ ra phải đấu giá công khai và chưa được phép chuyển nhượng khi chưa có ý kiến Chính phủ. Hành vi của ông Chinh và ông Năng khiến Vinafood II thất thoát số tiền 970 tỉ đồng.

Đối với Huỳnh Thế Năng, bị can thừa nhận sai phạm nhưng không thừa nhận gây thiệt hại 970 tỉ đồng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định ông Năng được hưởng lợi vật chất và phi vật chất từ vụ việc, dù chưa đủ chứng cứ xác định cụ thể.

Còn bị can Nguyễn Thọ Trí bị xác định đã giúp sức ông Năng trong việc hợp thức hóa thủ tục chuyển nhượng. Hành vi của ông Trí xuất phát từ nhận thức sai pháp luật, làm theo chỉ đạo và đến nay chưa có chứng cứ cho thấy thụ hưởng lợi ích từ sai phạm.

Cả ba bị can đều bị đề nghị truy tố theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật hình sự, khung hình phạt cao nhất lên đến 20 năm tù.