Clip: Bị cáo Đinh Trường Chinh hầu tòa với cáo buộc thâu tóm đất vàng.

Bị cáo Đinh Trường Chinh hầu tòa với cáo buộc thâu tóm đất vàng 17/09/2025 11:17

(PLO)- Có gần 20 luật sư bào chữa cho các bị cáo, trong đó, bị cáo Đinh Trường Chinh có 9 luật sư bào chữa...

Ngày 17-9, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm 3 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II), liên quan 4 khu đất vàng ở trung tâm TP.HCM, gây thiệt hại cho Nhà nước 970 tỉ đồng.

Bị cáo Huỳnh Thế Năng (66 tuổi, cựu tổng giám đốc Vinafood II), Đinh Trường Chinh (51 tuổi, cựu chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển và kinh doanh nhà - HTDC) và Nguyễn Thọ Trí (64 tuổi, cựu phó tổng giám đốc Vinafood II) bị đưa ra xét xử về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.