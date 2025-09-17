Hình ảnh cựu Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam tại tòa 17/09/2025 08:34

Sáng 17-9, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm Phạm Văn Tam (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Asanzo) về hai tội buôn lậu và trốn thuế; Phạm Xuân Tình (Tổng Giám đốc Công ty, em trai Tam) về tội trốn thuế.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong một ngày. Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa là ông Vũ Thanh Lâm - Chánh tòa Hình sự TAND TP.HCM.

Bị cáo Phạm Văn Tam - Cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Asanzo (bìa phải) và em trai Phạm Xuân Tình. Ảnh: SONG MAI

Theo cáo trạng, Công ty Asanzo đăng ký lần đầu ngày 20-10-2016 tại Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM; có Giám đốc, đại diện theo pháp luật là ông Phạm Văn Tam.

Công ty đăng ký thay đổi lần 4 vào ngày 24-7-2017. Theo đó, thay đổi Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty là Phạm Xuân Tình; còn Phạm Văn Tam là chủ tịch Hội đồng quản trị và quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của công ty.

Thông qua pháp nhân Công ty Asanzo, theo chỉ đạo của Phạm Văn Tam, Phạm Xuân Tình đã ký hợp đồng nguyên tắc, mua linh kiện của Công ty Trần Thoàn, gia công lắp ráp ra thành phẩm là mặt hàng điều hòa nhiệt độ (công suất từ 90.000 BTU trở xuống, có dán tem Asanzo và bao bì in nhãn hiệu Asanzo.

Sau đó, xuất bán cho Công ty Điện lạnh Asanzo nhưng không xuất hóa đơn bán hàng và không khai báo thuế, sử dụng hóa đơn không hợp pháp (ghi nội dung không đúng với thực tế là linh kiện điều hòa nhiệt độ) để hạch toán đầu vào, khai thuế là hoạt động thương mại.

Kết quả giám định về thuế kết luận, số tiền trốn thuế từ năm 2017 đến năm 2019 là hơn 15,7 tỉ đồng (thuế giá trị gia tăng là 4,1 tỉ đồng, thuế tiêu thụ đặc biệt là 11,5 tỉ đồng).

Ngày 24-3-2020, Cục Thuế TP.HCM có thông báo xác nhận công ty Asanzo đã nộp khắc phục thuế tổng số tiền là 15,8 tỉ đồng.

Cạnh đó, thông qua pháp nhân Công ty Sa Huỳnh, Phạm Văn Tam mua hàng hóa ở nước ngoài, nhập khẩu vào Việt Nam nhưng khai báo không trung thực về hàng hóa nhập khẩu nhằm tránh việc kiểm tra chất lượng hàng hóa theo quy định.

Căn cứ kết quả phục hồi và trích xuất dữ liệu điện tử, kết quả xác minh thông tin tài khoản ngân hàng và các chứng cứ đã thu thập được, cơ quan tố tụng xác định bị cáo Phạm Văn Tam là người tổ chức, chỉ đạo việc thực hiện hành vi buôn lậu một lô vào ngày 5-9-2018 tại Cảng ICD Phước Long 3, TP.HCM với trị giá lô hàng buôn lậu qua định giá là 414,7 triệu đồng.

Hai bị cáo Phạm Văn Tam, Phạm Xuân Tình không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Phạm Xuân Tình thành khẩn khai báo. Hai bị cáo đã giao nộp, khắc phục xong số tiền trốn thuế.