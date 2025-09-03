Truy tố cựu Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam tội trốn thuế, buôn lậu 03/09/2025 17:34

(PLO)- Cựu Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam bị cáo buộc trốn thuế hơn 15 tỉ đồng và buôn lậu một lô hàng hóa qua định giá là 414,7 triệu đồng.

VKSND TP.HCM đã ban hành cáo truy tố Phạm Văn Tam (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Asanzo) về hai tội buôn lậu và trốn thuế; Phạm Xuân Tình (Tổng Giám đốc Công ty, em trai của ông Tam) về tội trốn thuế.

Theo cáo trạng, Công ty Asanzo đăng ký lần đầu ngày 20-10-2016 tại Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM; có Giám đốc, đại diện theo pháp luật là ông Phạm Văn Tam.

Công ty đăng ký thay đổi lần 4 ngày 24-7-2017. Theo đó, thay đổi Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty là Phạm Xuân Tình; còn Phạm Văn Tam là chủ tịch Hội đồng quản trị và quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của công ty.

Từ ngày 13-8-2019 đến ngày 7-10-2019, đoàn thanh tra cục thuế TP.HCM (nay là chi cục thuế Khu vực II) thanh tra việc chấp hành pháp luật về thuế từ năm 2016 đến tháng 7-2019 tại Công ty Asanzo.

Theo kết luận, Công ty Asanzo mua linh kiện của Công ty Trần Thoàn và ký hợp đồng với Công ty VTB gia công lắp ráp một phần.

Công ty Asanzo lắp ráp ra thành phẩm là mặt hàng điều hòa nhiệt độ (công suất từ 90.000 BTU trở xuống, có dán tem Asanzo và bao bì in nhãn hiệu Asanzo) rồi xuất bán cho Công ty Điện lạnh Asanzo nhưng không xuất hóa đơn và không khai báo thuế (để ngoài sổ sách kế toán liên quan đến doanh thu bán hàng), sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng không hợp pháp (ghi nội dung là mặt hàng "điều hòa nhiệt độ", không đúng với thực tế là "linh kiện điều hòa nhiệt độ") để hạch toán đầu vào, khai thuế là hoạt động thương mại. Công ty Trần Thoàn xuất hóa đơn GTGT (hàng thành phẩm) trực tiếp cho Công ty Điện lạnh Asanzo.

Ngày 30-10-2019, Cục Thuế TP.HCM ra quyết định chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để xử lý theo quy định pháp luật.

Kết luận giám định về thuế kết luận, qua niên độ thanh tra thuế từ năm 2017 đến quý 2-2019, Công ty Asanzo có hành vi trốn thuế hơn 15,7 tỉ đồng. Trong đó, thuế giá trị gia tăng là hơn 4,1 tỉ đồng, thuế tiêu thụ đặc biệt là hơn 11,5 tỉ đồng.

Ngày 24-3-2020, Cục Thuế TP.HCM có thông báo xác nhận công ty Asanzo đã nộp khắc phục thuế tổng số tiền là 15,8 tỉ đồng.

Cạnh đó, thông qua pháp nhân Công ty Sa Huỳnh, Phạm Văn Tam mua hàng hóa ở nước ngoài, nhập khẩu vào Việt Nam nhưng khai báo không trung thực về hàng hóa nhập khẩu nhằm tránh việc kiểm tra chất lượng hàng hóa theo quy định.

Căn cứ kết quả phục hồi và trích xuất dữ liệu điện tử, kết quả xác minh thông tin tài khoản ngân hàng và các chứng cứ đã thu thập được, cơ quan tố tụng xác định bị can Phạm Văn Tam là người tổ chức, chỉ đạo việc thực hiện hành vi buôn lậu một lô vào ngày 5-9-2018 tại Cảng ICD Phước Long 3, TP.HCM với trị giá lô hàng buôn lậu qua định giá là 414,7 triệu đồng.