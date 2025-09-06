Cựu Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam sắp hầu tòa 06/09/2025 10:39

(PLO)- Cựu Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam sẽ bị đưa ra xét xử về hai tội danh trốn thuế và buôn lậu.

Dự kiến, ngày 17-9, TAND TP.HCM sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Văn Tam (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Asanzo) về tội buôn lậu và trốn thuế. Bị cáo Phạm Xuân Tình ( cựu Tổng giám đốc Công ty Asanzo, em trai ông Tam) bị xét xử về tội trốn thuế.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong một ngày. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa là ông Vũ Thanh Lâm - Chánh tòa Hình sự TAND TP.HCM.

Theo cáo trạng, Công ty Asanzo đăng ký lần đầu ngày 20-10-2016 tại Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM; có Giám đốc, đại diện theo pháp luật là ông Phạm Văn Tam.

Công ty đăng ký thay đổi lần 4 ngày 24-7-2017. Theo đó, thay đổi Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty là Phạm Xuân Tình; còn Phạm Văn Tam là chủ tịch Hội đồng quản trị và quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của công ty.

Từ ngày 13-8-2019 đến ngày 7-10-2019, đoàn thanh tra cục thuế TP.HCM (nay là chi cục thuế Khu vực II) thanh tra việc chấp hành pháp luật về thuế từ năm 2016 đến tháng 7-2019 tại Công ty Asanzo.

Theo kết luận, thông qua pháp nhân Công ty Asanzo, theo chỉ đạo của Phạm Văn Tam, Phạm Xuân Tình đã ký hợp đồng nguyên tắc, mua linh kiện của Công ty Trần Thoàn, gia công lắp ráp ra thành phẩm là mặt hàng điều hòa nhiệt độ (công suất từ 90.000 BTU trở xuống, có dán tem Asanzo và bao bì in nhãn hiệu Asanzo) rồi xuất bán cho Công ty Điện lạnh Asanzo, nhưng không xuất hóa đơn bán hàng và không khai báo thuế, sử dụng hóa đơn không hợp pháp (ghi nội dung không đúng với thực tế là linh kiện điều hòa nhiệt độ) để hạch toán đầu vào, khai thuế là hoạt động thương mại.

Kết quả giám định về thuế kết luận, từ năm 2017 đến năm 2019, Công ty Asanzo đã có hành vi trốn thuế hơn 15,7 tỉ đồng (thuế giá trị gia tăng là 4,1 tỉ đồng, thuế tiêu thụ đặc biệt là 11,5 tỉ đồng).

Cũng theo cáo trạng, thông qua pháp nhân Công ty Sa Huỳnh, Phạm Văn Tam mua hàng hóa ở nước ngoài, nhập khẩu vào Việt Nam nhưng khai báo không trung thực về hàng hóa nhập khẩu nhằm tránh việc kiểm tra chất lượng hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Phạm Văn Tam không thừa nhận chỉ đạo Trương Ngọc Liêm làm Giám đốc Công ty Sa Huỳnh (thay đổi từ tên Giám đốc cũ là Huỳnh Thị Sà Quôl sang tên Trương Ngọc Liêm) và liên hệ cơ quan hải quan nhằm mục đích thông quan cho lô hàng sai phạm, không yêu cầu Trương Ngọc Liêm lẩn tránh cơ quan công an và chu cấp tiền cho Liêm.

Tuy nhiên, cơ quan tố tụng xác định: Căn cứ kết quả phục hồi và trích xuất dữ liệu điện tử, kết quả xác minh thông tin tài khoản ngân hàng, lời khai của những người có liên quan và các chứng cứ đã thu thập được, đủ căn cứ để chứng minh Tam là người tổ chức, chỉ đạo Liêm thực hiện hành vi phạm tội buôn lậu vào ngày 5-9-2018 tại Cảng ICD Phước Long 3, TP.HCM. Giá trị lô hàng buôn lậu qua định giá là hơn 414,7 triệu đồng.