Bị cáo Đinh Trường Chinh hầu tòa với cáo buộc thâu tóm đất vàng, hưởng lợi 970 tỉ đồng 17/09/2025 09:46

(PLO)- Trong vụ Vinafood II, bị cáo Đinh Trường Chinh bị cáo buộc thâu tóm 4 khu đất vàng để bán và hưởng lợi 970 tỉ đồng.

Ngày 17-9, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm 3 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty lương thực miền Nam (Vinafood II), liên quan 4 khu đất vàng ở trung tâm TP.HCM, gây thiệt hại cho Nhà nước 970 tỉ đồng.

Bị cáo Huỳnh Thế Năng (66 tuổi, cựu tổng giám đốc Vinafood II), Đinh Trường Chinh (51 tuổi, cựu chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển và kinh doanh nhà - HTDC) và Nguyễn Thọ Trí (64 tuổi, cựu phó tổng giám đốc Vinafood II) bị đưa ra xét xử về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 19-9. Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa là bà Nguyễn Thị Hà - Phó Chánh Tòa Hình sự, TAND TP.HCM.

HĐXX vụ án xảy ra tại Vinafood II. Ảnh: TRẦN MINH

Bị hại trong vụ án là Tổng Công ty lương thực miền Nam (Vinafood II). Đồng thời, tòa án còn triệu tập 45 cá nhân, tổ chức là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Có 19 luật sư bào chữa cho các bị cáo, trong đó có 9 luật sư bào chữa cho bị cáo Đinh Trường Chinh.

Theo cáo trạng, Công ty Vinafood II được mua chỉ định nhà, đất số 33 đường Nguyễn Du và số 34, 36, 42 đường Chu Mạnh Trinh, phường phường Sài Gòn, TP.HCM để tự thực hiện dự án.

Trong trường hợp Vinafood II không có khả năng thực hiện dự án, cần chuyển nhượng để thu hồi vốn thì phải bán thông qua đấu giá.

Tuy nhiên, Tổng Giám đốc Công ty Vinafood II Huỳnh Thế Năng và Phó Tổng Giám đốc Công ty Vinafood II Nguyễn Thọ Trí đã câu kết với Đinh Trường Chinh để chuyển nhượng các cơ sở nhà, đất của Nhà nước không thông qua đấu giá, là trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại tài sản của Nhà nước số tiền 970 tỉ đồng.

Có gần 20 luật sư bào chữa cho các bị cáo, trong đó, bị cáo Đinh Trường Chinh có 9 luật sư bào chữa. Ảnh: TRẦN MINH

Cáo trạng xác định, bị cáo Đinh Trường Chinh là người đã được hưởng lợi số tiền 970 tỉ đồng.

Để che giấu việc bán 4 nhà, đất trên thu lợi bất chính, Đinh Trường Chinh đã dùng bà Hoàng Ngọc Cẩm Hồng (em họ Chinh, Quốc tịch Canada) làm trung gian trong việc chuyển nhượng 4 nhà, đất cho Công ty Mùa Đông.

Cụ thể, ngày 30-1-2016, Chinh đại diện Công ty Việt Hân ký chuyển nhượng ngang giá 99% vốn góp tại Công ty Việt Hân Sài Gòn (thực chất là 99% giá trị khu đất) cho bà Hồng với giá 792 tỉ đồng.

Đến ngày 2-2-2016, bà Hồng ký hợp đồng chuyển nhượng 99% vốn góp này cho Công ty Mùa Đông với giá 1.683 tỉ đồng.

Sau khi Công ty Mùa Đông thanh toán tiền vào tài khoản của bà Hồng, số tiền chênh lệch 891 tỉ đồng được rút tiền mặt và nộp lại cho Chinh.

3 bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: TRẦN MINH

Quá trình điều tra, Đinh Trường Chinh cho rằng việc chuyển nhượng là hợp pháp; không khai nhận việc giao dịch chuyển nhượng thông qua trung gian là bà Hồng và không được hưởng lợi...

Tuy nhiên, căn cứ các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được có đủ cơ sở xác định Đinh Trường Chinh mua 4 nhà, đất trên không thông qua đấu giá, nhằm hưởng chênh lệch 970 tỉ đồng.

Đại diện VKSND TPHCM bắt đầu công bố cáo trạng.