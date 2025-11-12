Đánh nhau vì mâu thuẫn khi mua bán ốc, hột vịt lộn trên đường Quang Trung 12/11/2025 20:52

(PLO)- Sau khi xảy ra cự cãi giữa người bán và người mua ốc, hột vịt lộn, hai bên lao vào đánh nhau trên đường Quang Trung, TP.HCM gây náo loạn khu vực.

Ngày 12-11, Công an phường Thông Tây Hội (TP.HCM) đang lấy lời khai các bên liên quan để làm rõ vụ xô xát xảy ra tối 11-11 trên đường Quang Trung (phường Thông Tây Hội, TP.HCM).

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh bốn người đánh nhau dữ dội, từ lòng đường đến vỉa hè. Một người đàn ông đội mũ bảo hiểm liên tục nắm tóc, ghì đầu cô gái áo hồng xuống đất. Cô gái kháng cự trong khi một thanh niên khác tấn công lại người đàn ông này. Gần đó, người phụ nữ lớn tuổi đi cùng người đàn ông cũng bị kéo tóc, giằng co.

Sự việc diễn ra ngay khu vực nhiều người ăn uống, khiến giao thông hỗn loạn, người dân hoảng sợ.

Nhóm người đánh nhau từ dưới lòng đường lên trên vỉa hè đường Quang Trung. Ảnh cắt từ clip

Qua xác minh ban đầu, cô gái áo hồng và nam thanh niên cùng hành nghề bán hột vịt lộn bằng xe đẩy; còn người đàn ông và phụ nữ lớn tuổi là khách mua hàng. Trong lúc giao dịch, hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả.

Hiện Công an phường Thông Tây Hội đang làm rõ nguyên nhân, xử lý các cá nhân liên quan theo quy định.

Trước đó, Công an TP.HCM nhiều lần khuyến cáo người dân cần kiềm chế, ứng xử văn minh, không để những mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt dẫn đến hành vi bạo lực, gây mất trật tự công cộng.