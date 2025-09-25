TP.HCM: Khởi tố tài xế đánh cụ ông 72 tuổi sau va chạm giao thông ở phường Sài Gòn 25/09/2025 14:21

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố nam tài xế ô tô về tội gây rối trật tự công cộng, liên quan đến vụ đánh cụ ông sau va chạm giao thông tại phường Sài Gòn.

Ngày 25-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Lâm Minh Tuấn (39 tuổi, ngụ TP.HCM) về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, ngày 15-9, Tuấn bị bắt khẩn cấp để phục vụ công tác điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 14 giờ 30 ngày 12-9, Tuấn lái ô tô đến giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn) thì va chạm với xe máy do ông ĐKT (72 tuổi) điều khiển.

Sau va chạm, Tuấn bước xuống xe, dùng tay đánh nhiều lần vào đầu ông T giữa nơi đông người. Chỉ khi được người dân can ngăn, Tuấn mới dừng lại và rời khỏi hiện trường.

Công an TP.HCM khởi tố ông Tuấn về tội gây rối trật tự công cộng. Ảnh: CA

Sự việc được người dân ghi hình, đăng tải lên mạng xã hội gây bức xúc dư luận. Ngay sau đó, Công an phường Sài Gòn phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự đã mời các bên liên quan lên làm việc, lập hồ sơ xử lý.

Căn cứ tài liệu thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố Nguyễn Lâm Minh Tuấn về hành vi gây rối trật tự công cộng. Công an TP.HCM nhấn mạnh mọi hành vi hành hung, gây mất an ninh trật tự nơi công cộng, đặc biệt tại các tuyến giao thông, sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trước đó, ông Tuấn đã đánh cụ ông đi xe máy vì va chạm giao thông. Ảnh: HT

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần giữ bình tĩnh, giải quyết sự việc theo đúng quy định, tránh có hành vi quá khích dẫn đến vi phạm pháp luật. Các hành vi gây rối, cản trở giao thông có thể bị xử phạt hành chính nặng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Người dân được kêu gọi nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và chủ động cung cấp thông tin, chứng cứ khi chứng kiến các hành vi vi phạm để cơ quan chức năng xử lý kịp thời, góp phần giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.