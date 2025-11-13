Thanh Hóa: Bắt tạm giam 2 nam sinh liên quan vụ học sinh lớp 12 tử vong 13/11/2025 12:44

(PLO)- Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam 2 học sinh Trường THPT Đặng Thai Mai để điều tra vụ xô xát khiến một học sinh lớp 12 cùng trường tử vong.

Ngày 13-11, lãnh đạo Trường THPT Đặng Thai Mai xã Quảng Bình, Thanh Hóa xác nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Trọng Bảo Nam (học sinh lớp 11A9) để điều tra về tội giết người.

Cơ quan công an cũng khởi tố, bắt tạm giam là Lê Anh Đức (học sinh lớp 12A8) để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng.

Cả hai bị can bị bắt liên quan vụ việc em Lê Quốc Huy (học sinh lớp 12A8) bị sát hại ngày 17-10 vừa qua.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong giờ học thể dục cùng ngày giữa Huy và Nam xảy ra mâu thuẫn bộc phát. Sau khi tan học, Đức và Huy chặn đường Nam trên đường đi học về, đồng thời dùng tay chân, mũ bảo hiểm tấn công Nam.

Hình ảnh vụ ẩu đả trước khi xảy ra án mạng gần Trường THPT Đặng Thai Mai. Ảnh: Cắt ra từ clip

Trong lúc bị đánh, Nam rút dao bấm mang theo tấn công vào cổ Huy, khiến nạn nhân bị thương nặng và được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Xương. Tuy nhiên do mất máu cấp, rách động mạch cảnh nên Huy tử vong ngay sau đó.

Theo lãnh đạo Trường THPT Đặng Thai Mai, trước khi xảy ra vụ án mạng, các học sinh liên quan vụ việc đều có học lực đạt và hạnh kiểm khá, không thuộc diện học sinh cá biệt của trường.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra.