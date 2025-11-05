Nam sinh ở Thanh Hóa tử vong sau 5 ngày bị đánh hội đồng 05/11/2025 18:11

(PLO)- Nam sinh ở Thanh Hóa đang theo học Trường Cao đẳng Nông nghiệp đã tử vong sau 5 ngày bị nhóm bạn đánh hội đồng ngay tại trường.

Chiều 5-11, em NTAT (15 tuổi), học lớp ĐCN65B2 ngành Điện công nghiệp, Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa đã qua đời sau 5 ngày bị nhóm bạn cùng trường hành hung.

Một người thân trong gia đình em T cho biết: “Sau khi cháu bị hành hung, gia đình đưa xuống Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Các bác sĩ chẩn đoán cháu chấn thương nặng, khó qua khỏi nên gia đình đưa về nhà từ ngày 1-11, đến chiều 5-11 cháu tử vong”.

Gia đình đón em T từ bệnh viện trở về nhà chăm sóc. Sau 5 ngày bị đánh em T tử vong.

Trước đó, ngày 3-11, ông Hoàng Bá Huyền, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa, cho biết trường đang phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa làm rõ vụ việc một học sinh lớp 10 bị nhóm bạn lớp 11 đánh hội đồng.

Theo báo cáo của nhà trường, khoảng 8g50 ngày 31-10, trong giờ ra chơi tại phòng học E302, em NTAT đang ngồi chơi điện thoại thì bị một nhóm học sinh lớp 11 cùng tòa nhà lao vào hành hung.

Ngôi trường nơi xảy ra sự việc đau lòng.

Tại thời điểm xảy ra sự việc, một số giáo viên ở cùng tầng đã kịp thời sang can thiệp và đưa em T đi cấp cứu.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, sau một ngày điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa với chẩn đoán bị xuất huyết não, tiên lượng xấu, bệnh viện đề nghị gia đình đưa em T về nhà.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra làm rõ.