Vụ nam sinh ở Thanh Hóa bị đánh hội đồng tử vong: Có dấu hiệu hình sự 06/11/2025 15:51

(PLO)- Nhóm nam sinh lớp 11 (khoảng 16, 17 tuổi) đánh hội đồng bạn đến tử vong nên phải chịu trách nhiệm hình sự cho hành vi của mình.

Như PLO đã đưa tin, chiều 5-11, em NTAT (15 tuổi), học lớp ĐCN65B2 ngành Điện công nghiệp, Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa đã qua đời sau 5 ngày bị nhóm bạn cùng trường hành hung.

Một người thân trong gia đình em T cho biết: “Sau khi cháu bị hành hung, gia đình đưa xuống Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Các bác sĩ chẩn đoán cháu chấn thương nặng, khó qua khỏi nên gia đình đưa về nhà từ ngày 1-11, đến chiều 5-11 cháu tử vong”.

Gia đình đón em T từ bệnh viện trở về nhà chăm sóc. Sau 5 ngày bị đánh, em T tử vong.

Trước đó, ngày 3-11, ông Hoàng Bá Huyền, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa, cho biết trường đang phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa làm rõ vụ việc một học sinh lớp 10 bị nhóm bạn lớp 11 đánh hội đồng.

Theo báo cáo của nhà trường, khoảng 8g50 ngày 31-10, trong giờ ra chơi tại phòng học E302, em NTAT đang ngồi chơi điện thoại thì bị một nhóm học sinh lớp 11 cùng tòa nhà lao vào hành hung.

Tại thời điểm xảy ra sự việc, một số giáo viên ở cùng tầng đã kịp thời sang can thiệp và đưa em T đi cấp cứu.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, sau một ngày điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa với chẩn đoán bị xuất huyết não, tiên lượng xấu, bệnh viện đề nghị gia đình đưa em T về nhà.

Trao đổi với PV, luật sư Hoàng Anh Sơn, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết khoản 1 Điều 12 BLHS quy định người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu TNHS về mọi tội phạm. Như vậy, nhóm học sinh lớp 11 (khoảng 16, 17 tuổi) phải chịu TNHS cho hành vi phạm tội (nếu có) của mình.

Trong vụ việc này, cơ quan điều tra sẽ điều tra làm rõ nhóm học sinh có dùng hung khí hay không, gây thương tích vào vị trí nào trên cơ thể, có ý thức tước đoạt mạng sống nạn nhân hay không; căn cứ vào biên bản giám định pháp y về cơ chế hình thành vết thương, đặc biệt là nguyên nhân gây ra cái chết cho nạn nhân để làm căn cứ khởi tố điều tra, đúng người, đúng tội.

Trường hợp nhóm học sinh này có ý thức tước đoạt mạng sống của nạn nhân, cố ý gây thương tích vào những vùng trọng yếu dẫn đến cái chết của nạn nhân… thì có thể bị truy cứu TNHS về tội giết người, theo quy định tại Điều 123 BLHS hiện hành (trường hợp này có thể xác định tình tiết là giết người dưới 16 tuổi).

Trường hợp nhóm học sinh chỉ đơn thuần vì mâu thuẫn cá nhân dẫn đến xô xát, người phạm tội không dùng hung khí, chỉ cố ý làm cho nạn nhân bị thương hoặc gây tổn hại cho sức khỏe; không mong muốn cho nạn nhân bị chết, nạn nhân bị chết là ngoài ý muốn của người phạm tội thì bị truy cứu TNHS về tội cố ý gây thương tích, theo quy định tại khoản 4 Điều 134 BLHS với tình tiết định khung là làm chết người.

Ngôi trường nơi xảy ra sự việc đau lòng.

Luật sư Hoàng Anh Sơn cũng cho biết thêm, về nguyên tắc xử lý đối với người dưới 18 tuổi phạm tội được quy định tại Điều 91 BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

Việc xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội phải bảo đảm lợi ích tốt nhất của người dưới 18 tuổi và chủ yếu nhằm mục đích giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh, trở thành công dân có ích cho xã hội.

Việc xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội phải căn cứ vào độ tuổi, khả năng nhận thức của họ về tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nguyên nhân và điều kiện gây ra tội phạm.

Không xử phạt tù chung thân hoặc tử hình đối với người dưới 18 tuổi phạm tội.

Theo khoản 1 Điều 101 BLHS: Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 18 năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá ba phần tư mức phạt tù mà điều luật quy định.

Cần lưu ý, Luật Tư pháp người chưa thành niên năm 2024 (có hiệu lực ngày 1-1-2026) đã bãi bỏ Chương XII (những quy định đối với người dưới 18 tuổi phạm tội) của BLHS.

Mức phạt tù có thời hạn áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội được quy định theo Điều 119 Luật Tư pháp người chưa thành niên năm 2024, như sau:

Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật của BLHS được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 15 năm tù, nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá ba phần năm mức phạt tù mà điều luật của BLHS quy định, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 119 Luật này.

Khoản 2 Điều 119 Luật Tư pháp người chưa thành niên năm 2024 quy định:

Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật của BLHS được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 18 năm tù, nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá ba phần tư mức phạt tù mà điều luật của BLHS quy định khi phạm một trong các tội sau đây: Tội giết người; Tội hiếp dâm; Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi; Tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; Tội sản xuất trái phép chất ma túy.