Một người tử vong sau tiếng hô ‘Chồng ơi, đâm nó đi’ 05/11/2025 07:00

(PLO)- Chỉ từ mâu thuẫn nhỏ, 2 nữ bị cáo hẹn gặp nhau giải quyết và kết quả trận xô xát là một người đàn ông tử vong.

Chiều ngày 4-11, TAND TP Hà Nội xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đắc Cương tù chung thân về tội giết người. Cùng vụ án, bị cáo Trần Thị Quỳnh nhận 20 năm tù về tội giết người, bị cáo Trần Thị Nga nhận 20 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Theo cáo buộc, do có mâu thuẫn nhỏ phát sinh khi nói chuyện điện thoại giữa Trần Thị Nga và Trần Thị Quỳnh nên khoảng 2h ngày 6-5-2024, nhóm của bị cáo Nga đi đến một khu đô thị ở Gia Lâm (Hà Nội) gặp bị cáo Quỳnh để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn.

Khi đến nơi, bị cáo Nga gọi điện thoại cho bị cáo Quỳnh thông báo đã đến nơi. Sau khi nhận điện thoại của Nga, Quỳnh rủ bị cáo Nguyễn Đắc Cương và 3 người khác đi ra cổng của khu đô thị trên đường Lý Thánh Tông để gặp nhóm của Nga.

Xuống đến sảnh tòa nhà, Cương mở cốp xe máy lấy 1 con dao nhọn định cầm theo thì người đàn ông đi cùng khuyên: “Thôi cứ bình tĩnh, để bọn nó lên sẽ nói chuyện”. Thấy vậy, bị cáo Cương cất dao vào cốp xe.

Hai nhóm gặp nhau ở điểm hẹn, khi 3 người đàn ông của 2 nhóm là anh Hoàng Văn P (nhóm Quỳnh), Lưu Xuân T, Hoàng Văn Đ (nhóm của Nga) đang nói chuyện để hòa giải mâu thuẫn thì Nga tiến đến chửi rồi đạp 1 phát vào người Quỳnh.

Thấy Nga đánh Quỳnh, anh T lao đến đấm vào bả vai Quỳnh. Còn bị cáo Quỳnh lùi lại và hô gọi bị cáo Cương: “Chồng ơi, đâm nó đi”.

Ngay lúc đó, bị cáo Cương mở cốp xe máy lấy dao nhọn lao đến tấn công T.

Khi anh T bỏ chạy, Cương đuổi theo nhưng không kịp. Khi đó bị cáo quay lại chém 1 nhát trúng tay Nga. Bị cáo Nga bỏ chạy thì bị Cương vung dao đâm tiếp 1 phát trúng đùi bị cáo Nga. Gây án xong, Cương lấy xe đưa Quỳnh về nhà.

Trong khi đó, anh T và Nga được các bạn đưa đến Bệnh viện đa khoa Gia Lâm để cấp cứu.

Do thương tích nặng nên anh T tử vong bởi vết thương thủng phổi trái, mất máu cấp. Bị cáo Nga bị thương nhẹ và đã từ chối giám định.

Ngày 6-5-2024, Nguyễn Đắc Cương và Trần Thị Quỳnh đến Cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Đến ngày 27-12-2024, Trần Thị Nga bị CQĐT khởi tố để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

Được biết, bị cáo Cương đã có vợ và 2 con; bị cáo Quỳnh đã ly hôn chồng.