Từ 1 vụ án về bạc tiền, phát hiện kẻ giết người 33 năm trước

VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Hồ Tuấn Vũ (SN 1975, trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội) về tội giết người.

Bị can Hồ Tuấn Vũ đã gây ra một vụ án mạng vào năm 1992, rồi bỏ trốn suốt 33 năm. Bị can vừa bị bắt vào tháng 5-2025.

Bị can dùng dao gây án giết người rồi bỏ trốn.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 23h ngày 20-8-1992, Hồ Tuấn Vũ cùng bạn là anh Nguyễn Tiến H đi chơi về đến khu vực đầu ngõ khu tập thể Quỳnh Lôi thì gặp anh Trương Minh A và một số người bạn khác đang đứng chơi.

Khi bị can Vũ và bạn đi qua chỗ anh A thì nghe thấy anh A nói “thằng què giò”. Vũ nghĩ là anh A nói mình nên chửi lại. Sau đó, hai bên xô xát, chửi nhau. Vũ đi về nhà lấy một con dao bằng kim loại quay lại xông vào khiến anh này bỏ chạy.

Khoảng 9h15 ngày 21-8-1992, anh A từ nhà đi ra Nhà máy nước C3 thuộc phường Bạch Mai thì gặp Vũ. Hai bên thách thức nhau rồi Vũ lấy một con dao kim loại, chuôi gỗ, sắc nhọn đuổi và đâm anh A nhưng không trúng.

Lúc này, một người hàng xóm đang ngồi trong quán nước chạy ra ôm giữ Vũ lại và bảo anh A chạy đi. Tuy nhiên, anh này không bỏ chạy mà lấy đòn gánh của người bán bánh cuốn gần đó vụt Vũ.

Còn bị can Vũ giằng khỏi người hàng xóm và cầm dao đâm nhiều nhát vào ngực, bụng anh A. Nạn nhân cầm đòn gánh đuổi đánh Vũ một đoạn thì Vũ giằng đòn gánh vụt vào đầu làm anh A gục xuống.

Sau đó, người dân đưa anh A đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Giám định kết luận nạn nhân bị vết thương ngực thấu tim, phổi làm mất máu nhiều gây tử vong.

Còn Vũ bỏ chạy tới khu vực phố Bạch Mai thì ném bỏ con dao, sau đó bỏ trốn, lấy tên là Nguyễn Thanh Vũ, sinh sống tại Khu đô thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình, TP.HCM.

Ngày 21-8-1992, cơ quan công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Tuấn Vũ để điều tra tội giết người. Do Vũ bỏ trốn, cơ quan công an đã ra lệnh truy nã.

Ngày 14-4-2025, Vũ bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM bắt tạm giam để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội điều tra về tội giết người.